Sony Xperia 10 VII ze specyfikacją. Nowy smartfon ujawnia wygląd

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. Do sieci wyciekły rendery prasowe, które ujawniają wygląd telefonu. Częściowa specyfikacja techniczna modelu Sony Xperia 10 VII również nie jest już tajemnicą. Ceny na razie nie są znane, ale zapewne będą zbliżone do poprzednika.

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon japońskiej marki, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiemy nie od dziś, że jego premiera została zaplanowana na czwarty kwartał 2025 r. To oznacza, że urządzenie pojawi się w ofercie dopiero po kilku miesiącach od modelu 1 VII. Tymczasem telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Poznaliśmy jego wygląd i znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna Sony Xperia 10 VII

Zacznijmy od wyposażenia. Smartfon Sony Xperia 10 VII ma 6,1-calowy ekran OLED-owy bez żadnych wcięć. Kamera do selfie znajduje się nad wyświetlaczem. Rozdzielczość to Full HD+ (1080 × 2340 pikseli). Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomma dla średniaków. To układ Snapdragon 6 Gen 3, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozbudować z wykorzystaniem kart microSD.

Nowy telefon japońskiej marki ma podwójny aparat fotograficzny, który przeprojektowano. Dwa obiektywy i dioda doświetlająca LED znajdują się na garbie w kształcie pastylki. Główna kamera ma 50-megapikselowy sensor, a ultraszerokokątna współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem.





Energię w modelu Sony Xperia 10 VII dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Urządzenie ma wymiary 153 × 72 × 8,3 mm i waży 169 g. Nowy smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 15, a więc poprzedniej wersji platformy Google, co jest pewnym rozczarowaniem. Możliwe, że w niedługim czasie po premierze pojawi się aktualizacja do nowszego oprogramowania.

Ceny Sony Xperia 10 VII i trzy kolory obudowy

Sony smartfona Sony Xperia 10 VII nie są jeszcze znane, ale można przypuszczać, że będą zbliżone do poprzedniej serii. To oznacza, że w kraju zapłacimy około 1900 złotych. Do wyboru będzie jedna konfiguracja sprzętowa i pewnie debiut zostanie poprzedzony przedsprzedażą.

Do wyboru będą za to trzy kolory obudowy, które mamy okazję zobaczyć na renderach prasowych krążących po sieci. Poza standardowymi barwami białą i ciemnoszarą pojawi się także odcień zielony. Telefon ma dosyć prostą konstrukcję, ale zapewne taki był zamysł producenta.

Dokładna data premiery na razie pozostaje tajemnicą. Spodziewajmy się, że urządzenie trafi do sprzedaży w okolicy października 2025 r. Bliżej rynkowego debiutu powinniśmy poznać więcej szczegółów. W tym dotyczących ceny smartfona, która obecnie jest jedynie obiektem przypuszczeń.

