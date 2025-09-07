One UI 8 i Android 16 na smartfony Samsung. Kiedy aktualizacja? Są terminy

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, która jest blisko. Kiedy ją zobaczymy? Do sieci przedostał się harmonogram, który zawiera wszystkie telefony oraz dokładne terminy. Samsung planuje ruszyć z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 jeszcze w tym miesiącu. Na liście kilkadziesiąt modeli.

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która zbliża się wielkimi krokami. Obecnie trwa program pilotażowy wersji beta. Wiemy jednak, że jeszcze w tym miesiącu producent planuje ruszyć z dystrybucją uaktualnienia. Kiedy to nastąpi i które telefony otrzymają nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności?

Harmonogram aktualizacji One UI 8 i Android 16 na smartfony Samsung

Samsung już wcześniej przekazał, że planuje ruszyć z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 jeszcze w tym miesiącu. Do sieci przedostał się dokładny harmonogram, gdzie zawarto kilkadziesiąt modeli oraz dokładne terminy. Lista widoczna jest niżej.

Galaxy S25 Ultra –18 września

Galaxy S25+ – 18 września

Galaxy S25 – 18 września

Galaxy S25 Edge – 25 września

Galaxy S24 Ultra – 25 września

Galaxy S24+ – 25 września

Galaxy S24 FE – 25 września

Galaxy S24 – 25 września

Galaxy A56 5G – 25 września

Galaxy A36 5G – 25 września

Galaxy Tab S10 Ultra 5G – 1 października

Galaxy Tab S10 Ultra – 1 października

Galaxy Tab S10+ 5G – 1 października

Galaxy Tab S10+ – 1 października

Galaxy Z Fold 6 – 2 października

Galaxy Z Flip 6 – 2 października

Galaxy S23 Ultra – 2 października

Galaxy S23+ – 2 października

Galaxy S23 FE – 2 października

Galaxy S23 – 2 października

Galaxy S21 FE 5G – 2 października

Galaxy A26 5G – 2 października

Galaxy A17 5G – 2 października

Galaxy A16 5G – 2 października

Galaxy S22 Ultra – 6 października

Galaxy S22+ – 6 października

Galaxy S22 – 6 października

Galaxy Z Fold 4 – 6 października

Galaxy Z Flip 4 – 6 października

Galaxy A55 5G – 6 października

Galaxy Tab S10 FE+ 5G – 9 października

Galaxy Tab S10 FE+ – 9 października

Galaxy Tab S10 FE 5G – 9 października

Galaxy Tab S10 FE – 9 października

Galaxy Z Fold 5 – 13 października

Galaxy Z Flip 5 – 13 października

Galaxy A54 5G – 13 października

Galaxy A52s 5G – 13 października

Galaxy A25 5G – 16 października

Galaxy A23 5G – 16 października

Galaxy Tab Active 5 5G – 16 października

Galaxy Tab Active 5 – 16 października

Galaxy M34 5G – 20 października

Galaxy Tab S9 Ultra – 23 października

Galaxy Tab S9+ – 23 października

Galaxy Tab S9 – 23 października

Galaxy Tab S8 Ultra – 23 października

Galaxy Tab S8+ – 23 października

Galaxy Tab S8 – 23 października

Galaxy Tab S6 Lite – 23 października

Galaxy XCover 7 – 23 października

Galaxy XCover 6 Pro – 23 października

Galaxy M33 5G – 27 października

Galaxy M15 5G – 27 października

Galaxy A53 5G – 30 października

Galaxy A35 5G – 30 października

Galaxy A34 5G – 30 października

Galaxy A33 5G – 30 października

Galaxy Tab A9 – 5 listopada

Galaxy Tab Active 5 Pro 5G – 7 listopada 7

Galaxy XCover 7 Pro – 10 listopada

Przy okazji dowiadujemy się, że na początku października ma rozpocząć się proces aktualizacji do One UI 8 Watch na smartwatche. Uaktualnienie ma trafić na zegarki Galaxy Watch 7, 6, 5 i 4 oraz FE. Najstarsze modele dostaną oprogramowanie na początku listopada.

Kiedy aktualizacja Android 16 z One UI 8 w Polsce?

Powyższy harmonogram dotyczy głównie rynków azjatyckich. Przykład One UI 7 pokazuje nam jednak, że aktualizacja była udostępniona w dosyć szybkim czasie na konkretne urządzenia pochodzące z różnych regionów dystrybucji. Powyższe terminy mogą nie dotyczyć dostępności w Polsce, ale Android 16 w naszym kraju na wymienionych telefonach i tabletach powinien pojawić się w zbliżonym czasie.

Proces dystrybucji aktualizacji do One UI 8 z Androidem 16 potrwa kilka tygodni. Widzimy, że Samsung chce go jednak przeprowadzić w możliwie krótkim czasie i uniknąć potknięć, z którymi borykano się poprzednim razem.

źródło: Sammyguru