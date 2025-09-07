One UI 8 i Android 16 na smartfony Samsung. Kiedy aktualizacja? Są terminy
One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony Samsung, która jest blisko. Kiedy ją zobaczymy? Do sieci przedostał się harmonogram, który zawiera wszystkie telefony oraz dokładne terminy. Samsung planuje ruszyć z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 jeszcze w tym miesiącu. Na liście kilkadziesiąt modeli.
One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja na smartfony marki Samsung, która zbliża się wielkimi krokami. Obecnie trwa program pilotażowy wersji beta. Wiemy jednak, że jeszcze w tym miesiącu producent planuje ruszyć z dystrybucją uaktualnienia. Kiedy to nastąpi i które telefony otrzymają nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności?
Harmonogram aktualizacji One UI 8 i Android 16 na smartfony Samsung
Samsung już wcześniej przekazał, że planuje ruszyć z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 jeszcze w tym miesiącu. Do sieci przedostał się dokładny harmonogram, gdzie zawarto kilkadziesiąt modeli oraz dokładne terminy. Lista widoczna jest niżej.
- Galaxy S25 Ultra –18 września
- Galaxy S25+ – 18 września
- Galaxy S25 – 18 września
- Galaxy S25 Edge – 25 września
- Galaxy S24 Ultra – 25 września
- Galaxy S24+ – 25 września
- Galaxy S24 FE – 25 września
- Galaxy S24 – 25 września
- Galaxy A56 5G – 25 września
- Galaxy A36 5G – 25 września
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G – 1 października
- Galaxy Tab S10 Ultra – 1 października
- Galaxy Tab S10+ 5G – 1 października
- Galaxy Tab S10+ – 1 października
- Galaxy Z Fold 6 – 2 października
- Galaxy Z Flip 6 – 2 października
- Galaxy S23 Ultra – 2 października
- Galaxy S23+ – 2 października
- Galaxy S23 FE – 2 października
- Galaxy S23 – 2 października
- Galaxy S21 FE 5G – 2 października
- Galaxy A26 5G – 2 października
- Galaxy A17 5G – 2 października
- Galaxy A16 5G – 2 października
- Galaxy S22 Ultra – 6 października
- Galaxy S22+ – 6 października
- Galaxy S22 – 6 października
- Galaxy Z Fold 4 – 6 października
- Galaxy Z Flip 4 – 6 października
- Galaxy A55 5G – 6 października
- Galaxy Tab S10 FE+ 5G – 9 października
- Galaxy Tab S10 FE+ – 9 października
- Galaxy Tab S10 FE 5G – 9 października
- Galaxy Tab S10 FE – 9 października
- Galaxy Z Fold 5 – 13 października
- Galaxy Z Flip 5 – 13 października
- Galaxy A54 5G – 13 października
- Galaxy A52s 5G – 13 października
- Galaxy A25 5G – 16 października
- Galaxy A23 5G – 16 października
- Galaxy Tab Active 5 5G – 16 października
- Galaxy Tab Active 5 – 16 października
- Galaxy M34 5G – 20 października
- Galaxy Tab S9 Ultra – 23 października
- Galaxy Tab S9+ – 23 października
- Galaxy Tab S9 – 23 października
- Galaxy Tab S8 Ultra – 23 października
- Galaxy Tab S8+ – 23 października
- Galaxy Tab S8 – 23 października
- Galaxy Tab S6 Lite – 23 października
- Galaxy XCover 7 – 23 października
- Galaxy XCover 6 Pro – 23 października
- Galaxy M33 5G – 27 października
- Galaxy M15 5G – 27 października
- Galaxy A53 5G – 30 października
- Galaxy A35 5G – 30 października
- Galaxy A34 5G – 30 października
- Galaxy A33 5G – 30 października
- Galaxy Tab A9 – 5 listopada
- Galaxy Tab Active 5 Pro 5G – 7 listopada 7
- Galaxy XCover 7 Pro – 10 listopada
Przy okazji dowiadujemy się, że na początku października ma rozpocząć się proces aktualizacji do One UI 8 Watch na smartwatche. Uaktualnienie ma trafić na zegarki Galaxy Watch 7, 6, 5 i 4 oraz FE. Najstarsze modele dostaną oprogramowanie na początku listopada.
Kiedy aktualizacja Android 16 z One UI 8 w Polsce?
Powyższy harmonogram dotyczy głównie rynków azjatyckich. Przykład One UI 7 pokazuje nam jednak, że aktualizacja była udostępniona w dosyć szybkim czasie na konkretne urządzenia pochodzące z różnych regionów dystrybucji. Powyższe terminy mogą nie dotyczyć dostępności w Polsce, ale Android 16 w naszym kraju na wymienionych telefonach i tabletach powinien pojawić się w zbliżonym czasie.
Proces dystrybucji aktualizacji do One UI 8 z Androidem 16 potrwa kilka tygodni. Widzimy, że Samsung chce go jednak przeprowadzić w możliwie krótkim czasie i uniknąć potknięć, z którymi borykano się poprzednim razem.
Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify
Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!
źródło: Sammyguru