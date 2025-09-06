Wrześniowa aktualizacja na smartfony Samsung. Ostatnia przed One UI 8

Wrześniowa aktualizacja na smartfony marki Samsung jest gotowa. To już ostatnie uaktualnienie przed One UI 8 z Androidem 16, które wkrótce dostaną właściciele telefonów Galaxy S25. Co nowego wprowadza wrześniowa aktualizacja? Są to poprawki bezpieczeństwa. Samsung przygotował na ten miesiąc 25 nowych patchy.

Wrześniowa aktualizacja trafia już na smartfony Google Pixel. Wkrótce dostaną ją także telefony marki Samsung. To już ostatnie uaktualnienie przed rozpoczęciem dystrybucji One UI 8, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Tymczasem zobaczmy, co nowego przygotował koreański gigant z myślą o najnowszych poprawkach bezpieczeństwa.

Wrześniowa aktualizacja na smartfony Samsung z poprawkami bezpieczeństwa

Google przygotowało na ten miesiąc dla Androida kilkadziesiąt poprawek bezpieczeństwa. Większość z nich oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia. Natomiast dwie (opisane w biuletynach CVE-2025-48539 oraz CVE-2025-27034) mają krytyczny status. Natomiast 10 łatek nie dotyczy urządzeń marki Samsung.

Samsung oczywiście przygotował również własne poprawki bezpieczeństwa, które zawiera wrześniowa aktualizacja na jego telefony. Tym razem jest to aż 25 patchy. Dla porównania w sierpniu było ich 18, a w lipcu 17. Te najnowsze oznaczone są średnim lub wysokim ryzykiem zagrożenia.

Poprawki bezpieczeństwa, które przygotował na ten miesiąc koreański gigant, obejmują różne obszary oprogramowania. Są to m.in. One UI Home, ImsService, interfejs użytkownika czy menedżer motywów. Te patche oraz wszystkie dostarczone przez Google dla Androida wchodzą w skład pakietu SMR Sep-2025 Release 1.

Aktualizacja One UI 8 dla Samsung Galaxy S25 jeszcze we wrześniu

Wrześniowa aktualizacja będzie wkrótce dystrybuowana na urządzenia Koreańczyków i wiemy, że w przypadku modeli Samsung Galaxy S25 kolejnym dużym uaktualnieniem ma być już One UI 8 oparte na systemie Android 16. Producent już w zeszłym miesiącu przekazał, że planuje rozpocząć udostępnianie tego oprogramowania od września. W pierwszej kolejności na flagowce z 2025 r.

Właściciele starszych smartfonów będą musieli pewnie poczekać trochę dłużej. W sierpniu publiczny program pilotażowy One UI 8 został uruchomiony na modelach S24 oraz składakach Z Fold 6 i Z Flip 6. Natomiast w tym tygodniu także na serii S23 i kilku średniakach marki. Te telefony powinny otrzymywać sfinalizowaną aktualizację od października.

Oczywiście w kolejce po Androida 16 jest znacznie więcej modeli i lista smartfonów jest długa. Proces dystrybucji nowej nakładki opartej na ostatnim systemie operacyjnym Google potrwa co najmniej kilka tygodni. Dostępność będzie uzależniona nie tylko od konkretnych urządzeń, ale również ich krajów pochodzenia.

