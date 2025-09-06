Samsung Galaxy S26 Edge jak iPhone 17 Pro. Nowy smartfon na renderach

Samsung Galaxy S26 Edge to nowy smartfon marki, który będzie bardzo podobny do modelu iPhone 17 Pro. Potwierdzają to rendery, które pojawiły się w sieci. Te ujawniają nam, że Samsung Galaxy S26 Edge ma wyspę dla aparatu łudząco podobną do garbu z kamerą, który Apple umieściło w iPhone 17 Pro. Zobaczmy, jak to wygląda.

Samsung Galaxy S26 Edge i iPhone 17 Pro to dwa nowe smartfony, które wizualnie będą do siebie bardzo podobne. Niedawno mogliśmy zobaczyć na zdjęciu makiety, które ujawniły nam wygląd całej serii Koreańczyków. Teraz w sieci pojawiły się rendery, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Oba telefony rzeczywiście mają zbliżony design.

Rendery Samsung Galaxy S26 Edge ujawniają design jak z iPhone 17 Pro

Jak dobrze wiemy, Apple przeprojektowało smartfony iPhone 17 Pro i Max, gdzie zdecydowano się na duże garby dla aparatów fotograficznych. Samsung Galaxy S26 Edge również otrzyma taką wyspę, co potwierdzają rendery Onleaks oparte na schematach CAD. Wygląda to bardzo podobnie.

źródło: Onleaks/Android Headlines

źródło: Onleaks/Android Headlines

Samsung Galaxy S26 Edge ma duży garb dla aparatu fotograficznego, który rozciąga się na niemal całą górną część plecków. I choć nie ma tu tak dużo elementów, które Apple umieściło w modelach iPhone 17 Pro, tak zdecydowano się na taki design. Smartfon ma dwa wystające obiektywy, a obok nich znajduje się dioda doświetlająca LED.

źródło: Onleaks/Android Headlines

źródło: Onleaks/Android Headlines

U Apple elementów jest więcej. Aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów. Natomiast po prawej stronie umieszczono sensor LiDAR, diodę LED oraz mikrofon. W przypadku Samsunga takie zmiany można jednak zrozumieć. Telefon jest bardzo cienki i w ten sposób udało się wygospodarować dodatkowe cenne miejsce pod obudową.

Premiera iPhone 17 Pro na kilka miesięcy przed Samsung Galaxy S26 Edge

Warto mieć na uwadze, że najpierw na rynku pojawią się nowe smartfony Apple. Premiera serii iPhone 17 odbędzie się już we wtorek. Półtora tygodnia później telefony trafią do sklepów. Na modele Samsung Galaxy S26 poczekamy znacznie dłużej, bo do stycznia 2026 r.

Można się domyślać, że po premierze telefonu Samsung Galaxy S26 Edge pojawią się szybko głosy, że jest to kopia modelu iPhone 17 Pro. Z drugiej strony warto mieć na uwadze, że Koreańczycy zamknęli projekty własnych telefonów jeszcze przed debiutem nowych modeli Apple, bo takie decyzje podejmuje się na kilka miesięcy przed planowanym wprowadzeniem ich na rynek.

Najwidoczniej obaj producenci wpadli na podobny pomysł obejmujący zmiany we wzornictwie. Do premiery nowych telefonów Koreańczyków jest jeszcze kilka miesięcy. Do tego czasu będą one obiektem mnóstwa przecieków. Zapewne już niedługo zobaczymy również rendery modeli S26 Ultra oraz Pro. To kwestia najbliższych dni.

