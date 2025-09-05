Samsung Galaxy S26 będzie miał coś z iPhone 17. Marka idzie w ślady Apple?

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje za kilka miesięcy. Wygląda na to, że nowe smartfony marki mogą mieć coś wspólnego z modelami Apple iPhone 17. Firma stawia na zmiany w designie. Obejmą one aparaty fotograficzne telefonów z serii Samsung Galaxy S26, które zostaną przeprojektowane i pojawią się wystające garby.

Samsung Galaxy S26 zadebiutuje dopiero po kilku miesiącach od serii iPhone 17, która zostanie zaprezentowana już za kilka dni. Nowe smartfony Koreańczyków pojawią się dopiero na początku 2026 r. W drodze są zmiany, o których plotkowano już wcześniej. Teraz mamy okazję zobaczyć je na zdjęciu prezentującym makiety telefonów.

Samsung Galaxy S26 z aparatami jak w iPhone 17

Seria S od lat ma płaskie kamery, gdzie ponad obudowę wystają tylko obiektywy. Wraz z telefonami Samsung Galaxy S26 ma to ulec zmianie i planowany jest powrót do wystających garbów. W jednym z nowych smartfonów będzie to nawet wyglądało jak w modelu iPhone 17 Pro, który to również otrzyma przeprojektowany aparat.

Sonny Dickson udostępnił w platformie X zdjęcie widoczne w tym artykule. Fotografia prezentuje makiety smartfonów Samsung Galaxy S26. Są to wszystkie trzy modele, które zostaną zaprezentowane na początku 2026 r. Jak nietrudno zauważyć, każdy z nich ma elementy aparatu fotograficznego umieszczone na wystających garbach. W podstawowej wersji telefonu i modelu Ultra przypomina nam to rozwiązania ze składaków Z Fold.

fot.: X/Sonny Dickson

Natomiast model S26 Edge, który ma zastąpić w ofercie Plusa, ma aparat fotograficzny do złudzenia przypominający kamerę mającą się pojawić w modelach iPhone 17 Pro. Tutaj garb pokrywa znaczną część plecków, co da producentowi więcej miejsca dla poszczególnych elementów. Cienka konstrukcja sprawia, że pod obudową nie ma go zbyt wiele.

Smartfony Samsung Galaxy S26 z ładowaniem Qi2 25W

Makiety telefonów ujawniają nam coś jeszcze. Smartfony z serii Samsung Galaxy S26 mają na pleckach charakterystyczny okrąg. Jest to oczywiście element odpowiedzialny za ładowanie bezprzewodowe i wiele wskazuje na to, że pojawi się wsparcie dla akcesoriów magnetycznych zgodnych z najnowszym standardem Qi2 25W, który WPC zapowiedziało w lipcu.

Obsługa Qi2 25W znajduje się już m.in. w modelu Google Pixel 10 Pro XL. Oczywiście tego standardu nie zabraknie także w smartfonach iPhone 17. Apple przy okazji korzysta z autorskiego rozwiązania o nazwie Magsafe, ale jedno z drugim się nie wyklucza.

Smartfony Samsung Galaxy S26 zostaną zaprezentowane za kilka miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to w styczniu 2026 r. Jeśli nowy design rzeczywiście jest prawdziwy, to wkrótce powinniśmy zobaczyć go także na renderach, które jednoznacznie potwierdzą dotychczasowe przecieki. Będzie to duża zmiana w systemie aparatów i w zasadzie największa od kilku lat.

