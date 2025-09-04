tablety.pl

Samsung Galaxy S25 FE z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja
Samsung Galaxy S25 FE z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Berlinie przed targami IFA 2025. Specyfikacja techniczna telefonu wprowadza pewne zmiany względem poprzednika. Wśród nich jest większa bateria. Znamy również ceny modelu Samsung Galaxy S25 FE i wiemy, ile zapłacimy za smartfona w Polsce.

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Nastąpiło to po fali przecieków. Telefon wprowadza różne zmiany i udoskonalenia względem modelu S24 FE. Zobaczmy, jak prezentują się ceny telefonu w Polsce oraz jego specyfikacja techniczna.

Polskie ceny smartfona Samsung Galaxy S25 FE

Smartfon Samsung Galaxy S25 FE debiutuje w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Ile zapłacimy za nowy telefon w Polsce? Ceny zaczynają się od 3299 złotych w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej, gdzie producent umieścił 128 GB miejsca na dane. Model z 256 pamięci kosztuje 3419 złotych, a z 512 GB 3999 złotych.

Polskie ceny smartfona Samsung Galaxy S25 FE zbliżone są więc do poprzednika. Zeszłoroczny model S24 FE był dostępny w kraju od 3199 złotych. Nowy telefon ma cztery kolory obudowy. Są to biały, czarny, jasnoniebieski i granatowy.

Samsung Galaxy S25 FE z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Jeśli planujecie zakup tego telefonu, to warto rozważyć ofertę przygotowaną na start. Przedsprzedaż rusza dziś i w jej ramach można liczyć m.in. na 6-miesięczny dostęp do pakietu Google AI Pro.

Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy S25 FE i nowości

Samsung Galaxy S25 FE z wyglądu przypomina poprzednika, ale ma nieco lepszy ekran. Smartfon dostał 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajduje się autorski procesor Exynos 2400, który współpracuje z 12 GB pamięci RAM. W przypadku miejsca na dane do wyboru jest 128, 256 lub 512 GB miejsca.

Nowy smartfon koreańskiej marki ma potrójny aparat fotograficzny z głównym obiektywem szerokokątnym współpracującym z 50-megapikselowym sensorem. Kamera ultraszerokokątna i teleobiektyw niezmiennie są połączone z czujnikami 12 i 8 MP. Zaktualizowano przedni aparat do selfie, gdzie 10-megapikselowy sensor wymieniono na nowy z 12-megapikselową matrycą.

Samsung Galaxy S25 FE z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja

Samsung Galaxy S25 FE ma nieco większą baterię względem poprzednika. Jej pojemność zwiększono do 4900 mAh. Ponadto dodano w końcu wsparcie dla szybszej ładowarki o mocy 45 W. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 16 z autorską nakładką One UI 8, która od tego miesiąca będzie udostępniana z aktualizacją na starsze smartfony.

Urządzenie ma wymiary 76,6×161,3×7,4 mm i waży 190 g. Na uwagę zasługuje także nowa technologia związana z przetwarzaniem obrazu. Mowa o AI ProVisual Engine. Ponadto producent oferuje aż siedem lat wsparcia aktualizacjami oprogramowania.

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Samsung

