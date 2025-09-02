Google Pixel 10a rozczaruje? Jakie zmiany otrzyma nowy smartfon?

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2026 r. Jakie zmiany wprowadzi to urządzenie? Do sieci przedostały się pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną telefonu Google Pixel 10a i mogą nieco rozczarowywać. Producent może wykorzystać w nim starszy procesor.

Google Pixel 10a to nowy smartfon, którego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Nastąpi to dopiero w 2026 r., bo w ofercie dopiero co pojawiły się inne modele z serii 10. Telefony z dopiskiem „a” w nazwie trafiają do oferty dopiero po kilku miesiącach. Nie inaczej będzie tym razem, a tymczasem do sieci już przedostały się pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną.

Częściowa specyfikacja techniczna Google Pixel 10a

Google Pixel 10a to tańszy smartfon, w którym to jednak spodziewaliśmy się układu Tensor G5 z pozostałych modeli 10. Tymczasem okazuje się, że producent szykuje coś innego i planuje wykorzystać ponownie czip G4, który znamy ze wszystkich telefonów serii 9. Również najtańszej wersji 9a.

Jeśli Google Pixel 10a otrzyma procesor Tensor G4, to będzie to dokładnie ten sam układ znany z poprzednika. To pociągnie za sobą także inne konsekwencje związane ze specyfikacją techniczną. Pamięć na dane nadal będzie miała postać starszych kości UFS 3.1, gdyż obsługę tych nowszych z numerkiem 4.0 dodano dopiero w czipie G5.





Nowy smartfon ma jednak dostać jaśniejszy wyświetlacz od poprzednika. Będzie to ekran osiągający jasność maksymalną 2000 nitów. Aparat fotograficzny pozostanie bez większych zmian. Nadal ma to być podwójna kamera, która nie dostanie teleobiektywu. Ponownie ma to być połączenie obiektów z szerokim oraz ultraszerokim kątem.

Kiedy nowy smartfon Google Pixel 10a?

Dokładna data premiery smartfona Google Pixel 10a nie jest na razie znana, ale można spodziewać się, że telefon pojawi się po około roku od poprzednika. Oficjalna zapowiedź modelu 9a odbyła się w marcu. Można więc spodziewać się, że jego następca pojawi się również przed końcem pierwszego kwartału, ale 2026 r.

Źródło informacji twierdzi, że nowy smartfon nie tylko nie dorówna pozostałym modelom serii 10 pod względem specyfikacji technicznych, ale też zostanie pozbawiony części funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Dotyczy to m.in. Magic Cue, które wymaga do działania nowych wersji Gemini oraz układu Tensor G5.

Ceny telefonu Google Pixel 10a nie są na razie znane, ale można przypuszczać, że będą to kwoty zbliżone do poprzedników. To oznacza, że w Polsce na start zapłacimy nieco ponad 2 tys. złotych. Z drugiej strony być może producent zdecyduje się jednak na jakieś obniżki? Dokładne plany marki nie są na razie znane i poznamy je pewnie dopiero bliżej oficjalnej premiery smartfona.

