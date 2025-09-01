Xiaomi 16 i 16 Pro z datą premiery. Kiedy nowe smartfony?

Xiaomi 16 i 16 Pro to nowe smartfony marki, których debiut jest blisko. Do sieci przedostała się przybliżona data premiery, która wydaje się bardzo prawdopodobna. Telefony dostaną nowy czip Qualcomma dla flagowców, czyli procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Seria Xiaomi 16 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu 2025 r.

Xiaomi 16 i 16 Pro to nowe smartfony, które mamy zobaczyć jeszcze w tym miesiącu. Takie informacje pojawiały się już wcześniej, ale dokładna data premiery owiana była tajemnicą. Do teraz, bo w sieci pojawiły się szczegóły. Kiedy zobaczymy pierwsze telefony z czipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, który również zostanie zaprezentowany jeszcze we wrześniu?

Data premiery Xiaomi 16 i 16 Pro

Firma na razie nie potwierdziła tych informacji, ale spekuluje się, że datą premiery serii Xiaomi 16 jest 25 września. Dlaczego ten dzień? Tutaj należy przytoczyć najpierw kilka innych faktów.

Qualcomm planuje zaprezentować światu procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 dokładnie 23 września. Wtedy odbędzie się wydarzenie Snapdragon Summit, gdzie firma pochwali się nowym czipem dla flagowców z Androidem. Dzień wcześniej (22.09) odbędzie się prezentacja konkurencyjnego układu firmy MediaTek, czyli Dimensity 9500.

Wiemy, że Xiaomi 16 i 16 Pro mają być pierwszymi smartfonami z układem Snapdragon 8 Elite Gen 5, których premiera ma odbyć się niedługo po evencie Qualcomma. Pojawiły się więc informacje, że nastąpi to między 24 a 26 września. Następnie doprecyzowano datę na 25 września, czyli w czwartek, co wydaje się być najbardziej prawdopodobną opcją.

Oczywiście chińska marka milczy na razie w tym temacie. Jeśli jednak termin jest prawdziwy, to wkrótce powinien zostać potwierdzony i następnie producent zacznie podgrzewać atmosferę przed planowaną premierą. To kwestia najbliższych tygodni.

Nowe smartfony Xiaomi 16 bez modelu Ultra

Plotki mówią o tym, że seria Xiaomi 16 obejmie kilka telefonów. Wrześniowa premiera ma przynieść trzy z nich. Jeden z nich to model Pro, a ma też pojawić się nowość, którą określa się dopiskiem „mini”, a więc będzie to pewnie kompaktowy flagowiec. Zabraknie wersji Ultra.

Xiaomi 16 Ultra również jest w przygotowaniu, ale ma zadebiutować dopiero za kilka miesięcy. Fotoflagowiec pojawi się w ofercie pewnie w pierwszym kwartale 2026 r. Wrześniowy debiut dotyczy oczywiście Chin. W Europie na nowe smartfony marki poczekamy dłużej i pewnie nie wszystkie z nich trafią na nasz rynek, bo tak było w przeszłości.

Natomiast już w październiku czeka nas wysyp innych flagowców z procesorami Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz Dimensity 9500. W drodze są serie Realme GT 8, Oppo Find X9, OnePlus 15, Honor Magic 8, Vivo X300, Redmi K90 czy IQOO 15. Z pewnością będzie w czym wybierać.

