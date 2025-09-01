One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S23. Aktualizacja też na inne smartfony

One UI 8 beta i Android 16 w końcu trafiają na smartfony z serii Samsung Galaxy S23. Na tym nie koniec. Firma uruchomiła program pilotażowy też dla średniaków A55, A54, A36 i A35. Właściciele telefonów Samsung Galaxy S23 mogą już testować poglądowe wydanie One UI 8 beta, ale aktualizacja prędko się nie pojawi.

One UI 8 beta i Android 16 najpierw w wersji poglądowej trafiły na modele S25, a potem także na S24 oraz nowsze składaki marki. Teraz, zgodnie z zapowiedziami, program pilotażowy rozszerzono również o smartfony Samsung Galaxy S23. Na tym nie koniec, bo oprogramowanie trafia też na średniaki producenta.

Aktualizacja One UI 8 beta dla smartfonów Samsung Galaxy S23

Smartfony Samsung Galaxy S23 oficjalnie dołączają do publicznego programu pilotażowego One UI 8 beta, co nastąpiło po kilku miesiącach od jego uruchomienia na modelach S25. Jest to możliwe na wybranych rynkach. Wśród nich są m.in. Korea Południowa czy Indie. Zapisać można się poprzez aplikację Members.

One UI 8 beta na smartfony Samsung Galaxy S23 dostarczane jest wraz z aktualizacją firmware kończącą się ciągiem znaków ZYHB. Oprogramowanie dystrybuowane drogą OTA waży niespełna 3,2 GB. Uaktualnienie zawiera najnowsze poprawki bezpieczeństwa z września, które wkrótce zaczną trafiać na dotychczasowe telefony.

Wkrótce program pilotażowy dla flagowców wprowadzonych do oferty w 2023 r. zapewne zostanie rozszerzony o kolejne rynki. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać. Sfinalizowana aktualizacja dla tych telefonów zapewne nie zostanie udostępniona szybciej niż w październiku.

One UI 8 beta także dla Samsung Galaxy A55, A54, A36 i A35

Warto dodać, że seria Samsung Galaxy S23 to nie jedyne smartfony, które dołączają dziś do programu pilotażowego One UI 8 beta z Androidem 16. Producent uruchamia testy również na wybranych telefonach ze średniej półki cenowej. Są to następujące urządzenia:

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Co ciekawe, na liście nie ma na razie tegorocznego modelu A56 5G. Zapewne to urządzenie dołączy do programu pilotażowego nowej nakładki w niedługim czasie. Podobnie sytuacja ma się ze składakami Z Fold 5 i Z Flip 5, na których to również będzie można niedługo wypróbować nowe oprogramowanie.

Android 16 z nakładką One UI 8 ma zacząć trafiać w finalnej postaci na telefony Koreańczyków jeszcze w tym miesiącu. W pierwszej kolejności uaktualnienie dostaną modele Samsung Galaxy S25, ale lista smartfonów jest długa. Proces powinien odbywać się jesienią i trochę to potrwa. Nie powinno jednak dochodzić do takich sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia w przypadku poprzedniej dużej aktualizacji z numerkiem 7, gdzie doszło do licznych opóźnień.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło