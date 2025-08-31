tablety.pl

Tablety, gry i aplikacje na tablety.

OnePlus 15 5G w pięciu wersjach. Nowy smartfon dostanie trzy kolory
Android 
Udostępnij
Tweetnij

OnePlus 15 5G w pięciu wersjach. Nowy smartfon dostanie trzy kolory

OnePlus 15 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące planowane wersje oraz kolory obudowy. Wiemy również, że smartfon OnePlus 15 5G otrzyma odświeżony design i jego aparat fotograficzny został mocno przeprojektowany.

Dawid Długosz 49 odsłon 0 komentarzy , , ,

OnePlus 15 5G to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Nowy smartfon ma zadebiutować wcześnie w czwartym kwartale 2025 r. Premiera jest coraz bliżej, a więc do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Tym razem są to szczegóły obejmujące wersje telefonu oraz kolory obudowy. Czego powinniśmy się spodziewać?

Nowy smartfon OnePlus 15 5G w pięciu wersjach

Nowe informacje związane z modelem OnePlus 15 5G dostarczył leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Źródło twierdzi, że producent przygotowuje następujące wersje telefonu. Do wyboru ma być aż pięć opcji.

  • 12 GB + 256 GB
  • 12 GB + 512 GB
  • 16 GB + 256 GB
  • 16 GB + 512 GB
  • 16 GB + 1 TB

Oczywiście są to wersje smartfona OnePlus 15 5G, które pojawią się w ofercie na terenie Chin, gdzie premiera odbędzie się w pierwszej kolejności. W Europie zapewne wybór będzie mniejszy i zostanie ograniczony do dwóch lub trzech opcji. Co jednak nie powinno dziwić, bo z podobnymi praktykami mieliśmy do czynienia już w przeszłości.

OnePlus 15 5G w pięciu wersjach. Nowy smartfon dostanie trzy kolory

W Polsce zapewne kupimy wersje 12 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB, ale na razie to nic pewnego. Jedynie moje przypuszczenia.

OnePlus 15 5G dostanie trzy kolory obudowy

Przy okazji źródło informacji ujawniło, że w przygotowaniu są trzy kolory obudowy. To czarny, purpurowy i tytanowy. Szczególnie ciekawie zapowiada się ten pierwszy, który według przecieków ma być najczarniejszym wśród wszystkich smartfonów.

OnePlus 15 5G otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Producent zrezygnuje z okrągłej wyspy na rzecz prostokątnej. Render widoczny w tym artykule jest koncepcyjny. Nie oddaje w rzeczywistości prawdziwego wyglądu, bo ten na razie nie jest znany, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Nowy smartfon ma zadebiutować w Chinach w październiku, ale dokładna data premiery nie jest na razie znana. Telefon otrzyma nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli czip Snapdragon 8 Elite 2. Aparat fotograficzny ma składać się z trzech obiektywów, które będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Energię dostarczy duża bateria o pojemności co najmniej 7000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W.

W Europie na urządzenie poczekamy dłużej i wiemy, że wraz z tym flagowcem pojawi się tańszy model 15R, który będzie przebrandowanym telefonem Ace 6. Premiera w Polsce powinna odbyć się na przełomie tego i 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Windows 11 – najlepsze triki i sztuczki dla okienek Microsoftu

źródło

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij