OnePlus 15 5G w pięciu wersjach. Nowy smartfon dostanie trzy kolory

OnePlus 15 5G to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące planowane wersje oraz kolory obudowy. Wiemy również, że smartfon OnePlus 15 5G otrzyma odświeżony design i jego aparat fotograficzny został mocno przeprojektowany.

OnePlus 15 5G to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Nowy smartfon ma zadebiutować wcześnie w czwartym kwartale 2025 r. Premiera jest coraz bliżej, a więc do sieci przedostaje się coraz więcej informacji. Tym razem są to szczegóły obejmujące wersje telefonu oraz kolory obudowy. Czego powinniśmy się spodziewać?

Nowy smartfon OnePlus 15 5G w pięciu wersjach

Nowe informacje związane z modelem OnePlus 15 5G dostarczył leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Źródło twierdzi, że producent przygotowuje następujące wersje telefonu. Do wyboru ma być aż pięć opcji.

12 GB + 256 GB

12 GB + 512 GB

16 GB + 256 GB

16 GB + 512 GB

16 GB + 1 TB

Oczywiście są to wersje smartfona OnePlus 15 5G, które pojawią się w ofercie na terenie Chin, gdzie premiera odbędzie się w pierwszej kolejności. W Europie zapewne wybór będzie mniejszy i zostanie ograniczony do dwóch lub trzech opcji. Co jednak nie powinno dziwić, bo z podobnymi praktykami mieliśmy do czynienia już w przeszłości.

W Polsce zapewne kupimy wersje 12 GB + 256 GB oraz 16 GB + 512 GB, ale na razie to nic pewnego. Jedynie moje przypuszczenia.

OnePlus 15 5G dostanie trzy kolory obudowy

Przy okazji źródło informacji ujawniło, że w przygotowaniu są trzy kolory obudowy. To czarny, purpurowy i tytanowy. Szczególnie ciekawie zapowiada się ten pierwszy, który według przecieków ma być najczarniejszym wśród wszystkich smartfonów.

OnePlus 15 5G otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny. Producent zrezygnuje z okrągłej wyspy na rzecz prostokątnej. Render widoczny w tym artykule jest koncepcyjny. Nie oddaje w rzeczywistości prawdziwego wyglądu, bo ten na razie nie jest znany, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Nowy smartfon ma zadebiutować w Chinach w październiku, ale dokładna data premiery nie jest na razie znana. Telefon otrzyma nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli czip Snapdragon 8 Elite 2. Aparat fotograficzny ma składać się z trzech obiektywów, które będą współpracować z 50-megapikselowymi sensorami. Energię dostarczy duża bateria o pojemności co najmniej 7000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 100 W.

W Europie na urządzenie poczekamy dłużej i wiemy, że wraz z tym flagowcem pojawi się tańszy model 15R, który będzie przebrandowanym telefonem Ace 6. Premiera w Polsce powinna odbyć się na przełomie tego i 2026 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło