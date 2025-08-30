Huawei Mate XTs z datą premiery. Potrójnie składany smartfon

Huawei Mate XTs to potrójnie składany smartfon, którego debiut jest blisko. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Ponadto urządzenie ujawniono w materiałach prasowych. Składany smartfon Huawei Mate XTs designem nawiązuje do poprzednika. Wiemy jednak, że wprowadzi liczne udoskonalenia.

Huawei Mate XTs to potrójnie składany smartfon, który będzie następcą zeszłorocznego modelu XT. Firma zrewolucjonizowała rok temu rynek składaków i w 2025 r. planuje iść za ciosem. W drodze jest nowe urządzenie, które ma wprowadzić różne udoskonalenia oraz zmiany względem poprzednika. Ceny nie będą niskie, ale z drugiej strony jest to sprzęt, który z pewnością wyróżnia się na tle konkurencji.

Ceny Huawei Mate XTs i data premiery

Producent zdecydował się zaprezentować nowego składaka ponownie w okolicy pokazu nowych iPhone’ów, jak to było w zeszłym roku. Datą premiery jest 4 września, a więc potrójnie składany smartfon zostanie ujawniony na kilka dni przed modelami iPhone 17. Oczywiście dotyczy to debiutu Huawei Mate XTs w Chinach, bo w Europie z pewnością poczekamy dłużej.

Ceny Huawei Mate XTs nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że nowy telefon będzie bardzo drogi i będą to kwoty zbliżone do poprzednika. Gwoli przypomnienia w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej było to prawie 20 tys. juanów, czyli ponad 10 tys. złotych.

Firma przyjmuje już rezerwacje na nowe urządzenie i wiemy, że do wyboru będą trzy konfiguracje sprzętowe. Są to modele z 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane. W każdym przypadku pamięć operacyjna RAM ma rozmiar 16 GB.

Specyfikacja techniczna Huawei Mate XTs i cztery kolory obudowy

Kompletna specyfikacja techniczna Huawei Mate XTs nie jest na razie znana, ale można spodziewać się, że będzie z wyższej półki. Ekran to 10,2-calowy wyświetlacz składający się z trzech części połączonych dwoma zawiasami. Producent potwierdził, że tegoroczne urządzenie pozwoli na pracę z wykorzystaniem rysika.

Za obliczenia powinien tu odpowiadać autorski procesor Kirin 9020, który zapewni także wsparcie dla łączności satelitarnej. Aparat fotograficzny również zostanie udoskonalony. Przecieki wskazują na lepszy teleobiektyw oraz nowy 50-megapikselowy sensor, który zostanie połączony z główną kamerą ze zmienną przysłoną. Pojemność baterii nie jest znana, ale pewnie będzie to około 5500 mAh.

Huawei Mate XTs będzie dostępny w czterech kolorach obudowy. W przypadku zeszłorocznego telefonu do wyboru były tylko dwie opcje. Na ten rok przygotowano wersję białą, czarną, purpurową oraz czerwoną. Więcej szczegółów nie jest na razie znanych, ale te powinniśmy poznać na dniach. Potrójnie składany smartfon ponownie podniesie poprzeczkę konkurentom. Wiemy, że podobne urządzenie pokaże wkrótce także Samsung. Mowa o modelu Galaxy G Fold, który ma zadebiutować w czwartym kwartale 2025 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło