One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S24. Wśród nowości funkcja Now Brief

One UI 8 beta 2 trafia na smartfony Samsung Galaxy S24. Aktualizacja wprowadza nową funkcję opartą na AI, na którą właściciele telefonów musieli trochę poczekać. Mowa o Now Brief znanym z serii S25. Samsung udostępnił aktualizację One UI 8 beta na nie tylko dla Galaxy S24, ale też na modele Z Fold 6 oraz Z Flip 6.

One UI 8 beta 2 trafia na telefony Samsung Galaxy S24 po dwóch tygodniach od pierwszego wydania nowej nakładki opartej na systemie Android 16. Już od września producent planuje rozpocząć proces udostępniania sfinalizowanego uaktualnienia. Wiemy, że aktualizacja trafi w pierwszej kolejności na modele S25. Tymczasem dla użytkowników zeszłorocznych flagowców przygotowano wyczekiwaną funkcję.

One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S24 z Now Brief

Samsung Galaxy S24 dostaje już aktualizację One UI 8 beta 2 na wybranych rynkach i są to m.in. Korea Południowa, Indie czy Wielka Brytania. Uaktualnienie zawiera wrześniowe poprawki bezpieczeństwa, których dokładna zawartość nie jest na razie znana. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków ZYHB. Co nowego tu znajdziemy?

Nowości jest kilka, o czym za chwilę, ale na szczególną uwagę zasługuje z pewnością funkcja Nowe Brief. Znamy ją już z serii S25, ale właściciele telefonów Samsung Galaxy S24 musieli na nią poczekać dłużej, bo do teraz, a też pamiętajmy, że na razie jest ona dostępna tylko w oprogramowaniu testowym. Także dla składanych smartfonów Z Fold 6 i Z Flip 6.

Now Brief to część funkcji związanych z Now Bar. Odpowiada ona za dostarczanie spersonalizowanych informacji o konkretnych treściach, które są aktualizowane przez cały dzień w krótkich kartach. Koreańczycy z myślą o tym rozwiązaniu stworzyli także specjalny widżet, który można umieścić na ekranie domowym i w ten sposób uzyskiwać dostęp do szczegółów w wygodny sposób. Ponadto nie zabrakło wsparcia dla opcji czytania na głos.

Aktualizacja One UI 8 beta 2 dla Samsung Galaxy S24 to też inne nowości

To nie koniec nowości, które Samsung przygotował dla użytkowników modeli Galaxy S24 wraz z aktualizacją One UI 8 beta 2 i jest ich więcej. Poza Now Brief na szczególną uwagę zasługuje z pewnością dodanie dwóch innych funkcji. Są to:

Call captions, które odpowiada za wyświetlanie napisów w trakcie rozmów telefonicznych. Funkcja z pewnością przyda się użytkownikom, którzy mają problem ze słuchem.

Audio Eraser – narzędzie, które pozwala wyciszać niechciane dźwięki w filmach. Rozwiązanie pojawiło się pierwszy raz w One UI 7.

Nowa aktualizacja dostępna dla smartfonów Samsung Galaxy S24 dystrybuowana drogą OTA waży 930 megabajtów. Przy okazji producent wspomina w wykazie zmian o poprawkach różnych błędów, które obejmują m.in. ekran blokady czy widżet zegara.

