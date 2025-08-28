One UI 8 i Android 16. Lista smartfonów Samsung z aktualizacją. Kiedy premiera?

One UI 8 i Android 16 to duża aktualizacja oprogramowania dla telefonów marki Samsung. Kiedy odbędzie się premiera i które urządzenia dostaną to uaktualnienie? W sieci pojawiła się lista smartfonów, które mają dostać Androida 16 z nakładką One UI 8. Najpierw aktualizacja trafi na modele Samsung Galaxy S25.

One UI 8 to duża aktualizacja oprogramowania bazują na systemie Android 16, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Stabilne oprogramowanie dostępne jest na razie jedynie na najnowszych składakach marki Samsung, które zaprezentowano w lipcu. Kiedy ruszy proces uaktualnienia i które smartfony je dostaną?

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją Android 16 z One UI 8

Samsung na razie nie udostępnił oficjalnego wykazu urządzeń, które mają otrzymać najnowsze uaktualnienie. Jednak udało się go sporządzić na podstawie dotychczasowych deklaracji producenta związanych ze wsparciem dla konkretnych urządzeń. Lista smartfonów i tabletów z aktualizacją do One UI 8 prezentuje się następująco.

Seria Galaxy S

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

S22, S22+, S22 Ultra

S21 FE

Seria Galaxy Z

Z Fold SE

Z Fold 6, Flip 6

Z Fold 5, Flip 5

Z Fold 4, Flip 4

Tablety Galaxy Tab

Tab S10 Lite, Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+

Tab S8, S8+, S8 Ultra

Tab S6 Lite (2024)

Tab A9, A9+

Tab Active 5, Active 5 Pro

Seria Galaxy A

A73

A56, A55, A54, A53

A36, A35, A34, A33

A26, A25, A24, A23

A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G)

A07 (LTE), A06 (LTE/5G)

Seria Galaxy M

M56, M55, M55s, M54, M53

M36, M35, M34, M33

M16, M15

M06, M05

Seria Galaxy F

F56, F55, F54

F36, F34

F16, F15, F14 (LTE)

F06, F05

Seria Galaxy C

Galaxy C55

Seria Galaxy XCover

XCover 7, 7 Pro

Jak nietrudno zauważyć, aktualizacja do Androida 16 nie zostanie udostępniona użytkownikom smartfonów Samsung Galaxy S21, dla których One UI 7 było ostatnim dużym uaktualnieniem. Obecnie te urządzenia objęte są wydłużonym wsparciem w postaci poprawek bezpieczeństwa.

Kiedy Android 16 z One UI 8 na smartfony marki Samsung?

Dokładna data premiery nowej nakładki nie jest znana, ale wiemy, że Samsung planuje rozpocząć proces w przyszłym miesiącu. W pierwszej kolejności aktualizacja do Androida 16 z One UI 8 trafi na smartfony Galaxy S25 i nastąpi to we wrześniu. Te telefony biorą udział w beta testach od maja.

Wcześniej w sierpniu wersja beta nowej nakładki trafiła na modele Galaxy S24 oraz Z Fold 6 i Z Flip 6. Natomiast od września program pilotażowy zostanie rozszerzony m.in. o serię S23. Właściciele tych telefonów na sfinalizowaną aktualizację będą musieli poczekać dłużej. Proces dystrybucji uaktualnienia na wszystkie sprzęty potrwa pewnie kilka(naście) tygodni. Na początku 2025 r. odbędzie się premiera oprogramowania z numerkiem 8.5.

źródło: Gizmochina