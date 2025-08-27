HyperOS 3 z datą premiery. Kiedy nowa aktualizacja nakładki Xiaomi?

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która zbliża się wielkimi krokami. Kiedy ją zobaczymy? Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Przy okazji dowiadujemy się, które smartfony Xiaomi dostaną HyperOS 3 beta w pierwszej kolejności. Sfinalizowana aktualizacja powinna pojawić się jesienią.

HyperOS 3 to nowa nakładka Xiaomi, której debiut jest nieodległy. Aktualizacja oprogramowania jest blisko zapowiedzi i została podana oficjalna data premiery. Ponadto producent pochwalił się wczesną listą smartfonów mających dostać poglądową wersję uaktualnienia. Kiedy odbędzie się prezentacja, gdzie zobaczymy najważniejsze nowości oraz zmiany?

Data premiery HyperOS 3 ujawniona przez Xiaomi

Xiaomi w końcu przerwało milczenie w kwestii HyperOS 3 i ujawniono, że datą premiery nakładki jest 28 sierpnia. Tak więc oprogramowanie zostanie zaprezentowane już w najbliższy czwartek. Na razie jednak dotyczy to tylko Chin. Oczywiście sporo nowości, które zobaczymy w trakcie konferencji, trafi także na telefony z europejskiej dystrybucji, ale w Polsce poczekamy po prostu dłużej.

Xiaomi Surge OS 3 to nowy punkt wyjścia. Naszym celem jest uczynienie systemu płynnym. Chcemy, aby użytkownicy mieli płynne i responsywne działanie, a także naturalne, płynne i ciągłe wrażenia. Jednocześnie, aby zapewnić zarówno łatwość obsługi, jak i satysfakcję, funkcjonalność musi być prosta i intuicyjna – powiedział Lu Weibing, jeden z prezesów Xiaomi i dyrektor generalny marki.

HyperOS 3 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która wprowadzi mnóstwo nowości. Oprogramowanie będzie bazować na Androidzie 16, a więc otrzyma także nowe funkcje wprowadzone w tym systemie przez Google. Oczywiście nie zabraknie także autorskich rozwiązań, które zapewnią platformie dostęp do unikalnych opcji oraz narzędzi.

Lista smartfonów Xiaomi z aktualizacją HyperOS 3 beta

Przy okazji Xiaomi ogłosiło rekrutację do programu pilotażowego HyperOS 3, ale na razie dotyczy to wyłącznie urządzeń pochodzących z chińskiej dystrybucji. Telefony z Europy na razie nie mają takich przywilejów. Lista smartfonów i tabletów widoczna jest niżej.

Smartfony: Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15/Pro, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition

Tablety: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro

Oczywiście wymienione wyżej urządzenia dostaną aktualizację do Androida 16 z nową nakładką HyperOS 3 w pierwszej kolejności. Nastąpi to jesienią br., ale dokładne terminy na razie nie są znane. Możliwe, że producent uchyli rąbka tajemnicy w tej sprawie podczas czwartkowej konferencji.

Nowa nakładka marki zostanie zaprezentowana dwa miesiące wcześniej względem poprzedniej wersji, która miała premierę pod koniec października 2024 r. Można się domyślać, że jest to związane z przyspieszonym cyklem Androida, który wprowadziło Google.

źródło: Fonearena