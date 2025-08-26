Samsung Galaxy S25 FE. Przeciek ujawnia najważniejsze nowości i ceny

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Potwierdza to najnowszy przeciek. Do sieci przedostały się materiały prasowe, które ujawniają przy okazji najważniejsze nowości w telefonie. Przy okazji poznajemy ceny smartfona Samsung Galaxy S25 i tanio nie będzie.

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Wygląda na to, że debiut odbędzie się we wrześniu 2025 r. Jeden z europejskich sklepów udostępnił materiały prasowe telefonu i ceny. W ten sposób poznajemy najważniejsze nowości, które przygotował producent. Na pierwszy rzut oka urządzenie przypomina zeszłoroczny model S24 FE.

Najważniejsze zmiany i nowości w modelu Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE, choć bardzo przypomina poprzednika, tak wprowadza pewne istotne zmiany oraz nowości. Pierwsze związane są z baterią. Zwiększono jej pojemność do 4900 mAh (z 4700 mAh). Ponadto pojawia się wsparcie dla szybszego ładowania z wykorzystaniem ładowarki o mocy 45 W (vs 25 W).

Kolejna istotna zmiana dotyczy przedniej kamery do selfie. Nowy smartfon dostał ten sam 12-megapikselowy sensor, który znamy z pozostałych flagowców z serii. Wcześniej był to 10-megapikselowy aparat. Z tyłu bez większych zmian. Główny obiektyw połączono z 50-megapikselowym czujnikiem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowym. Teleobiektyw 3x działa w tandemie z 8-megapikselowym sensorem. Przetwarzanie obrazu jest wspomagane przez AI ProVisual Engine.













Za obliczenia odpowiada tu procesor Exynos 2400 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Ekran to 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7. Producent deklaruje siedem lat aktualizacji. Uaktualnienie do One UI 8 powinno zostać udostępnione jeszcze we wrześniu.

Ceny smartfona Samsung Galaxy S25 FE

Przy okazji wspomniany sklep z elektroniką ujawnił także cenę smartfona Samsung Galaxy S25 FE. W Portugalii telefon w podstawowej konfiguracji sprzętowej ma kosztować 789,99 euro. Ile zapłacimy w Polsce? Prawdopodobnie 3399 złotych. To by oznaczało podwyżkę o 200 złotych w porównaniu do modelu S24 FE. Wariant z 256 GB pamięci powinien być o około 250 złotych droższy.

Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy, które mogliśmy już wcześniej zobaczyć na renderach. Są to biały, czarny, jasnoniebieski i ciemnoniebieski. W szczególności ciekawie prezentuje się ten ostatni.

W zestawie z telefonem Samsung Galaxy S25 FE nie ma ładowarki i trzeba będzie się o nią postarać osobno. W opakowaniu będzie tylko kabel z końcówkami USB C oraz spinacz do karty SIM. Urządzenie ma wymiary 76,6×161,3×7,4 mm i waży 190 g, czyli o 20 g mniej od poprzednika.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: NieuweMobiel