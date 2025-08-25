Xiaomi 15T Pro pozuje na wideo. Znamy też ceny. Kiedy nowy smartfon?

Xiaomi 15T Pro to nowy flagowiec, którego premiera powinna wkrótce odbyć się w Europie i Polsce. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i zostało uwiecznione na wideo. Ceny Xiaomi 15T Pro oraz częściowa specyfikacja techniczna telefonu również są znane. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie.

Xiaomi 15T Pro to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Kiedy to nastąpi i jak wygląda to urządzenie? Co ze specyfikacją techniczną i jakie będą ceny? Telefon skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Xiaomi 15T Pro na wideo i specyfikacja techniczna

Nowy smartfon marki został przyłapany na prezentacji, gdzie uwieczniono go na krótkim wideo opublikowanym na platformie TikTok. Film pokazuje nam urządzenie bardzo podobnie zaprojektowane do poprzednika. Z tyłu obudowy znajduje się aparat fotograficzny z trzema obiektywami, które umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami.

Aparat fotograficzny Xiaomi 15T Pro ma główny obiektyw połączony z 50-megapikselowym sensorem OmniVision OVX9100. Ultraszerokokątny współpracuje z 13-megapikselowym czujnikiem OV13B, a teleobiektyw działa w tandemie z 50-megapikselowym Samsung JN5. Przednia kamera do selfie ma sensor Samsung S5KKDS.

Z przodu znajdziemy oczywiście płaski ekran OLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie i rozdzielczości 1.5K. Pod obudową znajduje się mocny procesor MediaTek Dimensity 9400+, który jest wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca.

Xiaomi 15T Pro ma również baterię o pojemności 5500 mAh. Wiemy, że ma ona wspierać szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida. Naturalnie z autorską nakładką producenta, czyli HyperOS.

Ceny Xiaomi 15T Pro i kiedy premiera smartfona?

Zacznijmy od tego, że marka szykuje nie jeden, a dwa nowe smartfony. Pierwszym z nich jest podstawowy model Xiaomi 15T, który powinien być dostępny tylko w jednej konfiguracji sprzętowej z 256 pamięci na dane. Wersja Pro będzie droższa, ale też zaoferuje więcej.

Xiaomi 15T Pro w podstawowej wersji ma kosztować w Europie 799 euro. Tak więc w Polsce zapłacimy pewnie około 3,4 tys. złotych. Model z 512 GB miejsca na dane ma być o 100 euro droższy. Tańszy flagowiec trafi na rynek za 649 euro, czyli około 2,8 tys. złotych.

Dokładna data premiery nie jest znana, ale spodziewamy się, że nastąpi to we wrześniu 2025 r., a więc jeszcze przed końcem tego kwartału. Dotyczy to również Polski, gdzie nowe telefony również będą dostępne w ofercie. Do wyboru będą trzy warianty kolorystyczne. Są to czarny, szary oraz złoty. Dotyczy to obu wariantów smartfona.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Gizmochina