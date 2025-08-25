Redmi Note 15 Pro Plus 5G w Polsce wybrakowany. Jakie zmiany szykuje Xiaomi?

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy smartfon, który za jakiś czas będzie dostępny w Polsce. Nie będzie to jednak dokładnie to samo urządzenie, które wprowadzono w Chinach. Xiaomi ponownie zdecydowało się na pewne zmiany. Polski Redmi Note 15 Pro Plus 5G będzie nieco innym telefonem względem protoplasty.

Redmi Note 15 Pro Plus 5G to nowy superśredniak Xiaomi, którego premiera odbyła się kilka dni temu. W Polsce na smartfona poczekamy dłużej, ale jest szansa, że pojawi się on naszym rynku jeszcze w tym roku. Czy będzie to takie samo urządzenie, które wprowadzono do Chin? Okazuje się, że nie i telefon w Europie otrzyma pewne zmiany.

Smartfon Redmi Note 15 Pro Plus 5G w Europie otrzyma zmiany

Europejska, a więc i polska wersja telefonu Redmi Note 15 Pro Plus 5G wprowadzi różnice oraz zmiany względem protoplasty z Chin. Co zostanie zmodyfikowane? Rąbka tajemnicy na temat planów Xiaomi ujawnia nam firmware urządzenia, który został prześwietlony. Co tam znaleziono?

Pierwszy szczegół związany jest z baterią. Jak nietrudno się domyślić, jej pojemność zostanie na rynkach europejskich zmniejszona. Na szczęście tylko nieznacznie, bo z 7000 do 6500 mAh. Na plus zasługuje jednak wsparcie dla nieco szybszej ładowarki o mocy 100 W. W Chinach jest to 90 W oraz bezprzewodowe 22,5 W.

Kolejne zmiany w Redmi Note 15 Pro Plus, który kupimy w Polsce, obejmą aparat fotograficzny. Globalna wersja zostanie pozbawiono teleobiektywu 2,5x, który połączono z 50-megapikselowym sensorem. Co w zamian? Tego na razie nie wiadomo, ale może to być prostsza kamera do zdjęć makro. Na pewno znajdziemy tu obiektyw szerokokątny oraz ultraszerokokątny. Tych dwóch elementów nie zabraknie i ten drugi będzie współpracować z 8-megapikselowym czujnikiem OV08F.

Kiedy Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G w Polsce?

Data premiery globalnej wersji telefonu Redmi Note 15 Pro Plus 5G nie jest na razie znana. Jednak debiut w Chinach przyspieszono i jest możliwe, że podobnie będzie w przypadku pozostałych rynków i na telefony Xiaomi nie trzeba będzie czekać do pierwszego kwartału przyszłego roku i zobaczymy je jeszcze jesienią 2025 r.

Warto dodać, że wspomniane zmiany na rynku europejskim nie powinni dziwić, bo podobna sytuacja miała miejsce w przypadku poprzednika z serii 14. Wtedy w Polsce również otrzymaliśmy nieco inne urządzenie, które Xiaomi postanowiło zmodyfikować.

Większość specyfikacji technicznej jednak nie powinna ulec zmianom. Nadal spodziewajmy się 6,83-calowego ekranu AMOLED-owego o rozdzielczości 1.5K i jasności do 3200 nitów. Następnie mamy nowy procesor Snapdragon 7s Gen 4, który powinien być wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca. Do wyboru będą cztery warianty kolorystyczne obudowy.

