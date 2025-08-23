Samsung Galaxy A17 5G z cichą premierą. Ceny i specyfikacja. Kiedy w Polsce?

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon, którego premiera odbyła się po cichu. Telefon pojawił się w ofercie na wybranych rynkach w Europie, a kiedy w Polsce? Powinno to nastąpić jeszcze w tym kwartale 2025 r. Zobaczmy, jak prezentują się ceny modelu Samsung Galaxy A17 5G oraz specyfikacja techniczna smartfona.

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon koreańskiej marki, który w przeciekach pojawiał się od miesięcy. Za nami cicha premiera, która odbyła się na wybranych rynkach w Europie, choć jeszcze nie w Polsce. Znamy już ceny telefonu, wygląd oraz specyfikację techniczną. Zobaczmy, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ceny modelu Samsung Galaxy A17 5G i kiedy nowy smartfon w Polsce?

Samsung Galaxy A17 5G to smartfon, który po cichu zadebiutował w Irlandii i miało to miejsce wcześniej w tym miesiącu. Teraz urządzenie pojawiło się w Wielkiej Brytanii. Natomiast przed końcem sierpnia ma odbyć się premiera w Indiach, a kiedy w Polsce? Spodziewajmy się, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu lub na początku września.

Ceny telefonu Samsung Galaxy A17 5G w Europie zaczynają się od 239 euro. Natomiast w Wielkie Brytanii jest to 199 funtów. To daje duże prawdopodobieństwo na kwotę w Polsce na poziomie 999 złotych. Tak więc za urządzenie trzeba będzie zapłacić tyle, co w zeszłym roku za model A16.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Są to czarny, niebieski oraz szary. Wspomniana cena dotyczy jednej konfiguracji sprzętowej mającej 128 GB pamięci na dane. Innych opcji na dotychczasowych rynkach nie ma.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A17 5G

Nowy smartfon ma 6,7-calowy ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+. Odświeżanie obrazu odbywa się w zakresie do 90 Hz. Za obliczenia odpowiada tu autorski procesor Exynos 1330, który ma osiem rdzeni CPU taktowanych zegarem do 2,4 GHz. Czip jest wspomagany przez od 4 do 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, które można rozszerzyć z użyciem kart microSD o pojemności do 2 TB.

Energię w smartfonie Samsung Galaxy A17 5G dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z One UI 7, ale producent deklaruje aż sześć lat wsparcia w postaci aktualizacji oprogramowania i dotyczy to również systemów operacyjnych, a nie tylko łatek bezpieczeństwa.

Aparat fotograficzny telefonu Samsung Galaxy A17 5G ma trzy obiektywy, które umieszczono na podłużnej pastylce. Główny z OIS współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny połączono z 5-megapikselowym czujnikiem. Trzeci element to kamera makro 2 MP. Przednia pozwoli robić zdjęcia w jakości do 13 megapikseli. Urządzenie ma wymiary 164,4 × 77,9 × 7,5 mm i waży 192 g.

źródło: Sammobile