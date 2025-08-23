Oppo Find X9 Pro bez tajemnic. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo Find X9 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się jesienią 2025 r. Urządzenie skrywa przed nami coraz mniej tajemnic. Do sieci przedostała się kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Flagowiec Oppo Find X9 Pro ma dostać nowy czip MediaTeka oraz przeprojektowany aparat fotograficzny.

Oppo Find X9 Pro to jeden z nowych flagowców marki, których premiera ma odbyć się w czwartym kwartale 2025 r. Spodziewamy się, że nastąpi to w październiku. Specyfikacja techniczna smartfona nie została dochowana w tajemnicy do dnia prezentacji. Do sieci przedostało się mnóstwo szczegółów. Co już wiemy o tym urządzeniu?

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro to flagowiec, którego specyfikacja techniczna będzie mocna. Nie tak jak modelu Ultra, który będzie najmocniejszym zawodnikiem z serii, ale urządzenie i tak będzie miało sporo do zaoferowania.

Pod obudową telefonu Oppo Find X9 Pro znajdzie się nowy procesor MediaTeka. Mowa o czipie Dimensity 9500. Snapdragon 8 Elite 2 trafi do modelu Ultra. SoC ma być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 512 GB miejsca.

Aparat fotograficzny przeprojektowano i elementy umieszczono na prostokątnej wyspie. Główny obiektyw został połączony z 50-megapikselowym sensorem Sony LYT-828. Ultraszerokokątny współpracuje z Samsung JN5 (też 50 MP) i ten sam czujnik znajdzie się w przedniej kamerze do selfie z autofocusem. Natomiast teleobiektyw 3x działa w tandemie z 200-megapikselowym HP5.

Energię w telefonie dostarczy wielka bateria o pojemności aż 7550 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 80 W. W przypadku ładowania bezprzewodowego jest to 50 W. Na boku obudowy znajduje się wielofunkcyjny przycisk, któremu można przypisać różne akcje. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z nową nakładką marki, którą jest ColorOS 16.

Ceny Oppo Find X9 Pro nie będą niskie

Dokładne ceny Oppo Find X9 Pro nie są na razie znane, ale źródło informacji sugeruje, że w Indiach telefon ma być pozycjonowany w przedziale poniżej ₹1,00,000, co daje nam równowartość 4170 złotych. W Europie zapłacimy oczywiście więcej. W Polsce zapewne około 5,5 tys. złotych, co warto mieć na uwadze.

Z drugiej strony pamiętajmy, że nowy smartfon to konkretny flagowiec, który będzie miał bardzo dużo do zaoferowania. Premiera planowana na październik ma odbyć się w Chinach. W Polsce poczekamy dłużej. Do kiedy? Pewnie do grudnia 2025 r., ale na konkretne informacje trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Tegoroczna jesień przyniesie premierę wielu nowych flagowców z Androidem. Przed nami debiut serii Xiaomi 16, OnePlus 15 czy Realme GT 8. Z pewnością będzie w czym wybierać.

