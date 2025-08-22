tablety.pl

Honor Magic V Flip 2. Ceny i specyfikacja techniczna smartfona
Honor Magic V Flip 2 to nowy składany smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Urządzenie jest ciekawe i ma 200-megapikselowy aparat. Ceny Honor Magic V Flip 2 nie są zbyt niskie. Jednak nadrabia to specyfikacja techniczna telefonu, która jest całkiem mocna. Zobaczmy, co smartfon ma do zaoferowania.

Dawid Długosz

Honor Magic V Flip 2 to nowy składany smartfon, który zadebiutował zgodnie z zapowiedziami. Za nami premiera w Chinach, gdzie telefon będzie dostępny w pierwszej kolejności. Jak prezentują się ceny oraz specyfikacja techniczna modelu? Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.

Ceny składanego smartfona Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip 2 na razie jest dostępny w Chinach, gdzie rynkowa premiera odbędzie się 28 sierpnia. Urządzenie w podstawowej konfiguracji sprzętowej kosztuje 5499 juanów (ok. 2,8 tys. złotych). Wariant z największą pamięcią kosztuje 7499 juanów (ok. 3840 złotych).

Nowy składany smartfon nie jest więc tani. Jeśli pojawi się w Europie, to będzie kosztować ponad tysiąc euro, a w Polsce pewnie więcej niż 5 tys. złotych. Na razie plany producenta z ekspansją tego urządzenia na kolejne rynki nie są znane. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy, które widać ma załączonym renderze.

W Polsce na dniach czeka nas premiera innego składaka marki. Mowa o modelu Honor Magic V5, który w kraju zostanie zaprezentowany w najbliższy wtorek 26 sierpnia. Urządzenie wyróżnia się smukłą i lekką obudową.

Specyfikacja techniczna Honor Magic V Flip 2

Wróćmy jednak do modelu Honor Magic V Flip 2. Składany smartfon ma główny ekran OLED LTPO o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 2868 × 1232 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Na uwagę zasługuje również jasność maksymalna sięgająca lokalnie nawet 5000 nitów. Na jednej z części plecków umieszczono 4-calowy panel OLED-owy o rozdzielczości 1200 × 1092 pikseli oraz jasności do 3200 nitów. W tym przypadku odświeżanie obrazu również odbywa się z częstotliwością do 120 Hz.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, który jest wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono od 256 GB do 1 TB miejsca. Urządzenie ma dużą (jak na tego typu telefon) baterię o pojemności 5500 mAh. Umożliwia ona ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 80 W oraz bezprzewodowe 50 W. Jest też wsparcie dla zwrotnego ładowania 7,5 W.

Składany smartfon Honor Magic V Flip 2 ma podwójny aparat fotograficzny. Główny obiektyw ze światłem f/1.9 i OIS współpracuje z 200-megapikselowym sensorem. Drugi ultraszerokokątny został połączony z 50-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 50 megapikseli. Jest też wsparcie dla Wi-Fi 7 czy stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką MagicOS 9.0.1.

Spotify – triki i ukryte funkcje, które warto znać i używać

źródło: Honor

Dawid Długosz

Dziennikarz w branży IT od 2006 roku. Fan produktów firmy Apple. W życiu prywatnym mąż i ojciec trójki dzieci. W serwisie Tablety.pl pełni rolę redaktora prowadzącego. Pasjonat nowych technologii.

