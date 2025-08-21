Sony Xperia 10 VII. Smartfon ma nowy design. Kiedy premiera?

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się jeszcze w 2025 r. Dowiadujemy się, że producent zdecydował się ponownie na odświeżony design. Aparat fotograficzny modelu Sony Xperia 10 VII został przeprojektowany. Nowy smartfon może się podobać. Kiedy zobaczymy to urządzenie w ofercie?

Sony Xperia 10 VII to nowy smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera ma odbyć się jeszcze w 2025 r. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Do sieci przedostały się grafiki, które ujawniają przeprojektowany aparat fotograficzny. Design ponownie uległ zmianie. Co nowego się pojawia?

Smartfon Sony Xperia 10 VII ma nowy design

Zeszłoroczny model 10 VI również wprowadził nowy design, kiedy to producent zdecydował się przeprojektować aparat fotograficzny. W tym roku ponownie czekają nas podobne zmiany. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z producentów akcesoriów, którego etui dla Sony Xperia 10 VII zostało dostrzeżone w ofercie japońskiego Amazonu.

Sony Xperia 10 VII wprowadza nowy design, który widoczny jest na pleckach. Ponownie znajdziemy tu aparat fotograficzny z dwoma obiektywami, ale tym razem umieszczono je obok siebie poziomo. W zeszłorocznym modelu jeden był pod drugim. Można również dostrzec dwa otwory (zapewne mikrofony) oraz diodę doświetlającą LED. Wszystkie elementy znajdują się na garbie w kształcie pastylki.









Z przodu bez większych zmian. Nowy smartfon nadal ma ekran bez żadnych wcięć. Elementy kamery do selfie i głośniczek znajdują się nad wyświetlaczem. Z boku obudowy można dostrzec włącznik oraz przyciski głośności.

Specyfikacja techniczna Sony Xperia 10 VII

Smartfon Sony Xperia 10 VII skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Premiera telefonu ma odbyć się jesienią 2025 r. i mówi się, że nastąpi to w październiku, czyli za kilka tygodni. Urządzenie powinno być pozycjonowane w średniej półce cenowej, jak to było w przypadku poprzednich modeli z serii.

Telefon powinien dostać około 6,1-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości Full HD+. Pod obudową znajdzie się pewnie jeden z układów Qulacomma i prawdopodobnie będzie to czip Snapdragon 6 Gen 4 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh. Główny aparat fotograficzny powinien współpracować z 48-megapikselowym sensorem.

Sony wcześniej w tym roku wprowadziło do oferty flagowca. Mowa oczywiście o modelu 1 VII, który to jednak okazał się solą w oku producenta. Niedługo po debiucie pojawiły się problemy i firma musiała zareagować. Telefony generowały błędy w postaci losowych wyłączeń czy restartów. Ostatecznie sprzedaż wstrzymano i następnie uruchomiono program naprawy. Pozostaje wierzyć, że Xperia 10 VII będzie urządzeniem pozbawionym podobnych przypadłości.

źródło: Sumahodigest