Redmi Note 15 Pro Plus z premierą. Ceny i specyfikacja smartfona

Redmi Note 15 Pro Plus to nowy superśredniak marki należącej do Xiaomi, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu jest konkretna. Smartfon ma m.in. czip Snapdragon 7s Gen 4. Jak prezentują się ceny Redmi Note 15 Pro Plus i kiedy nowy telefon będzie można kupić również w Polsce?

Redmi Note 15 Pro Plus to nowy smartfon marki należącej do Xiaomi, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Telefon jest ciekawy i ma mocną specyfikację techniczną. Na razie jednak nie kupimy go jeszcze w Polsce. Zobaczmy, jak prezentują się ceny urządzenia oraz jego wyposażenie.

Ceny Redmi Note 15 Pro Plus i kiedy nowy smartfon w Polsce?

Dzisiejsza premiera Redmi Note 15 Pro Plus dotyczy Chin, gdzie urządzenie będzie dostępne w pierwszej kolejności. Ceny telefonu zaczynają się od 1999 juanów (ok. 1020 złotych) w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Za model z 16 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane trzeba zapłacić 2399 juanów (ok. 1220 zł). Jest też specjalna wersja z łącznością satelitarną za 2499 juanów (ok. 1270 złotych).

Sprzedaż w Chinach rusza dziś. Na start ceny obniżono o 100 juanów. Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy – ciemnoszary, jasnozielony, lawendowy oraz srebrny.

W Polsce i na pozostałych rynkach europejskich trochę poczekamy. Xiaomi na razie nie ujawnia planów związanych z wprowadzeniem Redmi Note 15 Pro Plus na Stary Kontynent, ale można się spodziewać, że nastąpi to najwcześniej w czwartym kwartale 2025 r. lub na początku przyszłego roku. Premiera w Chinach została nieco przyspieszona i to pozwala nam sugerować, że na pozostałych rynkach może być podobnie.

Specyfikacja techniczna Redmi Note 15 Pro Plus

Smartfon Redmi Note 15 Pro Plus to konkretny zawodnik. Telefon dostał nowy czip Qualcomma dla średniaków i jest to czip Snapdragon 7s Gen 4, który premierę miał wcześniej w tym tygodniu. Układ wspomagany jest przez 12 lub 16 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 256 lub 512 GB miejsca. Ekran to 6,83-calowy wyświetlacz OLED-owy o rozdzielczości 1.5K z odświeżaniem obrazu w zakresie 120 Hz. Jasność maksymalna to 3200 nitów.

Nowy telefon ma potrójny aparat fotograficzny, który został podobnie zaprojektowany do serii 14. Główny obiektyw z OIS został połączony z 50-megapikselowym sensorem. Ultraszerokokątny współpracuje z 8-megapikselowym czujnikiem, a teleobiektyw działa w tandemie z 50-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka pozwoli robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli.

Energię w telefonie dostarcza duża bateria o pojemności aż 7000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W i bezprzewodowe 22,5 W. Specjalna edycja smartfona zapewnia wsparcie dla łączności satelitarnej Beidou i w ten sposób można wysłać SOS bez zasięgu sieci komórkowych.

Redmi Note 15 Pro Plus pracuje pod kontrolą systemu Android 15. Oczywiście z autorską nakładką HyperOS 2 opracowaną przez Xiaomi. Obudowa spełnia założenia normy IP69.

