OnePlus 15 otrzyma „lepszy” ekran. Nowy smartfon z dużą baterią

OnePlus 15 to nowy smartfon, którego premiery spodziewamy się już za kilkanaście tygodni. Powinno to nastąpić w październiku 2025 r. Wtedy zobaczymy także inne flagowce z czipem Snapdragon 8 Elite 2. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Związane są one ze specyfikacją techniczną telefonu.

Smartfon OnePlus 15 ma dostać ekran 165 Hz

Nowe plotki udostępnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu marki. Źródło wspomina, że OnePlus 15 otrzyma „lepszy” ekran dostarczony przez BOE ze zwiększonym odświeżaniem obrazu. Ponadto pod obudową znajdzie się pojemna bateria z szybkim ładowaniem.

Wspomniany ekran miałby zaoferować odświeżanie obrazu w zakresie do 165 Hz. Na podobny ruch zdecydował się niegdyś Asus w serii ROG Phone. Pozwoli to na zapewnienie w grach obsługi nawet 165 klatek na sekundę. W pozostałych scenariuszach raczej nie będzie to miało większego zastosowania. Jednak rozdzielczość ma zostać zmniejszona z QHD+ do 1.5K.

Pod obudową nowego flagowca ma znaleźć się duża bateria. Jej pojemność może przekroczyć 7000 mAh. Akumulator ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. W przypadku ładowarek bezprzewodowych mówi się o 50 W.

OnePlus 15 otrzyma również nowy procesor Qualcomma dla flagowców. Mowa o platformie Snapdragon 8 Elite 2, której premiera odbędzie się w drugiej połowie września. Ponadto spodziewamy się przeprojektowanego aparatu fotograficznego z trzema 50-megapikselowymi sensorami. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 16. Oczywiście z autorską nakładką producenta ColorOS 16 (w Chinach), a w Europie będzie to nowa wersja OxygenOS.

OnePlus 15 wprowadzi nowy design

Nowy smartfon ma wprowadzić również odświeżony design. Producent zrezygnował z okrągłej wyspy dla aparatu na pleckach i zastąpi ją nowym rozwiązaniem. Koledzy marki z Oppo są rzekomo zachwyceni nowym projektem, ale dokładny wygląd telefonu nie jest znany i na razie udało się go zachować w tajemnicy.

Październikowa premiera OnePlus 15 dotyczy Chin. W Europie i Polsce poczekamy dłużej. Prawdopodobnie do początku 2026 r. Choć nie można w 100 proc. wykluczyć debiutu jeszcze w grudniu. W drodze jest też model 15R. Telefon otrzyma również nowy kolor obudowy. Ma to być bardzo intensywna czerń o nazwie „Moon Rock Black”, której w smartfonach dotychczas nie widziano. Ceny urządzenia nie są znane, ale można się spodziewać, że będą zbliżone w jakimś stopniu do poprzednika.

