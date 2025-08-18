Redmi Note 15 Pro Plus z datą premiery. Tak wygląda nowy smartfon

Redmi Note 15 Pro Plus to nowy smartfon Xiaomi. Marka przerwała milczenie i została podana data premiery. Seria zostanie zaprezentowana jeszcze w tym tygodniu. Przy okazji ujawniono wygląd Redmi Note 15 Pro Plus i telefon jest bardzo podobny do poprzednika. Tym razem nie zdecydowano się na zmiany w designie.

Redmi Note 15 Pro Plus to nowy smartfon Xiaomi, który w przeciekach pojawiał się od miesięcy. Niedawno marka ogłosiła, że debiut zostanie przyspieszony. Teraz została podana dokładna data premiery. Przy okazji ujawniono wygląd telefonu na pierwszy renderach. Urządzenie wygląda znajomo.

Data premiery Redmi Note 15 Pro Plus i design smartfona

Nowe telefony submarki Xiaomi zobaczymy jeszcze w tym tygodniu. Datą premiery serii Redmi Note 15 Pro jest 21 sierpnia, czyli najbliższy czwartek. Tego dnia odbędzie się prezentacja w Chinach, gdzie sprzedaż ruszy w pierwszej kolejności. W Europie z pewnością poczekamy dłużej.

Przy okazji firma udostępniła pierwsze rendery prasowe, które prezentują wygląd topowego modelu z serii. Mowa oczywiście o telefonie Redmi Note 15 Pro Plus, który na pierwszy rzut oka jest bardzo podobny do poprzednika. Informacje na ten temat pojawiały się już w plotkach. Wtedy mówiono, że firma postawi na sprawdzone rozwiązania z zakresu wzornictwa i większych zmian w designie nie będzie. I tak rzeczywiście jest.

Telefon zaprezentowano w jasnozielonym (miętowym) kolorze obudowy, ale do wyboru będzie zapewne więcej opcji. Widzimy znajomo zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Natomiast z przodu znajduje się płaski ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Na bocznej ramce widać włącznik oraz przyciski głośności.

Specyfikacja smartfona Redmi Note 15 Pro Plus

Pełna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 15 Pro Plus nie jest znana, ale pewne szczegóły już mamy. Urządzenie znaleziono m.in. w benchmarku Geekbench. Testowany smartfon ma procesor Snapdragon 7s Gen 4, który jest wspomagany przez 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z HyperOS 2.

Nowy smartfon ukrywa się pod nazwą kodową 2510ERA8BC i pod taką znaleziono go jakiś czas temu również na stronie urzędu 3C. Tam dowiedzieliśmy się, że telefon obsługuje ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 90 W. Na renderach udostępnionych przez producenta można również dostrzec informację o 50-megapikselowym sensorze dla głównego aparatu i wsparciu dla OIS (optycznej stabilizacji obrazu).

Redmi Note 15 Pro Plus będzie dostępny również w specjalnej wersji, która zapewni łączność satelitarną poprzez konstelację Beidou. Nie wiadomo, czy taka edycja telefonu trafi także do Europy. Premiera na Starym Kontynencie odbędzie się w późniejszym czasie. Zapewne jesienią 2025 r.

