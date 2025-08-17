Samsung Galaxy S26 Pro. Jest częściowa specyfikacja smartfona

Samsung Galaxy S26 Pro to nowy smartfon, którego premiera ma odbyć się na początku 2026 r. Będzie to jeden z trzech flagowców w serii. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon Samsung Galaxy S26 Pro otrzyma większą baterię od poprzednika, ale zachowa kompaktowe rozmiary.

Samsung Galaxy S26 Pro to jeden z nowych smartfonów, których premiera ma odbyć się za kilka miesięcy. W 2026 r. czekają nas zmiany w portfolio serii. Plus zostanie zastąpiony modelem Edge. Natomiast najtańszy z telefonów ma dostać w nazwie dopisek Pro. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna tego urządzenia.

Częściowa specyfikacja smartfona Samsung Galaxy S26 Pro

Smartfon Samsung Galaxy S26 Pro ma zastąpić podstawowy model z serii i będzie najmniejszym z nadchodzących telefonów. Nowe szczegóły związane z planami koreańskiej marki uzyskał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy. Czego się dowiadujemy?

Energię ma dostarczać bateria o pojemności 4300 mAh. Będzie więc ona pojemniejsza względem podstawowej wersji S25, gdzie umieszczono akumulator 4000 mAh. Mimo to kompaktowe rozmiary telefonu zostaną zachowane. Źródło dodaje, że ekran będzie miał przekątną 6,27 cala, czyli ciut więcej względem poprzednika.

Warto dodać, że informacje związane z pojemniejszą baterią modelu Samsung Galaxy S26 Pro pojawiały się już wcześniej. To już drugi raz, gdy wspomina się o nieco większym akumulatorze. Przełomu nie ma, ale zwiększenie pojemności sprawi, że urządzenie powinno zaoferować nieco lepsze czasy pracy na jednym naładowaniu i to z pewnością można zaliczyć do zmian na plus.

Kiedy premiera modelu Samsung Galaxy S26 Pro?

Dokładna data premiery nowych flagowców koreańskiej marki nie jest znana, ale spodziewamy się, że Samsung Galaxy S26 Pro, Edge i Ultra zostaną zaprezentowane w styczniu 2026 r. Kilka miesięcy później powinien pojawić się tańszy telefon z dopiskiem FE w nazwie.

Plotki mówią o tym, że dwa tańsze smartfony mogą być dostępne na wielu rynkach z autorskim procesorem. Mowa o czipie Exynos 2600, który może być całkiem przełomowy. To pierwszy procesor dla telefonów, który ma być produkowany w 2-nm litografii. Pozwoli to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz zwiększenie wydajności. Ponadto wiadomo, że będzie to 10-rdzeniowy SoC. Natomiast za obliczenia graficzne ma tu odpowiadać GPU Xclipse 960 oparty na mikroarchitekturze AMD.

Pełna specyfikacja techniczna telefonu Samsung Galaxy S26 Pro nie jest na razie znana. Jest na to zbyt wcześnie i poznamy ją bliżej planowanej premiery. Nowe smartfony zadebiutują z autorską nakładką One UI 8.5 opartą na systemie Android 16, nad którą prace już trwają.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło