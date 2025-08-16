Google Pixel 10 Pro Fold bez tajemnic. Wycieka specyfikacja smartfona

Google Pixel 10 Pro Fold to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Na kilka dni przed debiutem do sieci przedostała się specyfikacja techniczna telefonu. Ta ujawnia nam zmiany, które Google Pixel 10 Pro Fold wprowadzi względem poprzednika. Na pierwszy rzut oka nowy smartfon jest podobny.

Google Pixel 10 Pro Fold to nowy składany smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Przed nami premiera, która odbędzie się za kilka dni. Urządzenie zobaczymy wraz z pozostałymi modelami z serii. Telefon nie został dochowany w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostała się w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10 Pro Fold

Składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold ma dwa ekrany. Większy z nich to 8-calowy panel OLED-owy LTPO o rozdzielczości 2076 × 2156 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Mniejszy wyświetlacz został wykonany w technologii LTPS, ma przekątną 6,4 cala oraz rozdzielczość 1080 × 2364 pikseli. Oba wspierają jasność maksymalną na poziomie 3000 nitów.

Za obliczenia odpowiada tu nowy czip Tensor G5 z układem Titan M2. Będzie on wspomagany przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5x. Natomiast na dane zostanie przeznaczone do 1 TB miejsca w postaci kości UFS 4.0. Bateria ma pojemność 5015 mAh i wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 30 W oraz bezprzewodowe Qi2 15 W.

Aparat fotograficzny modelu Google Pixel 10 Pro Fold bez większych zmian. Główny obiektyw współpracuje z 48-megapiselowym czujnikiem. Teleobiektyw 5x został połączony z 10,8-megapiselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 10,5-megapikselowym. Dwie przednie kamery pozwolą robić zdjęcia w jakości 10 megapikseli.

Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida 16 i otrzyma siedem lat aktualizacji. Składany smartfon zapewnia ochronę przed wodą na poziomie normy IP68 i waży 258 g. Rozłożone urządzenie ma 5,2 mm grubości. Telefon ma też Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, stereofoniczne głośniki oraz czytnik linii papilarnych.

Kiedy Google Pixel 10 Pro Fold trafi do sprzedaży?

Google Pixel 10 Pro Fold zostanie zaprezentowany już 20 sierpnia w trakcie specjalnej konferencji. Jednak nie trafi do sprzedaży wraz z pozostałymi nowymi telefonami. Rynkowa premiera ma odbyć się dopiero w 9 października 2025 r. Trochę trzeba więc będzie poczekać.

Ceny nie będą niskie. W podstawowej konfiguracji sprzętowej (z 256 GB miejsca na dane) telefon ma kosztować 1899 euro, czyli ponad 8 tys. złotych. Na razie nie ma informacji o dostępności w Polsce. Poprzednie generacje składanego smartfona marki nie były dostępne na naszym rynku i tym razem może być podobnie. Z drugiej strony producent może nas tym razem miło zaskoczyć, co z pewnością byłoby dobrą informacją. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

źródło: Winfuture