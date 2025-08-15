OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9. Kiedy nowe smartfony?

OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 to nowe smartfony z czipem Snapdragon 8 Elite 2, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Nowe plotki wskazują na październik, który będzie miesiącem z wysypem nowych flagowców z Androidem. OnePlus 15, Realme GT 8 Pro oraz Oppo Find X9 to tylko wybrane z nich.

OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 to nowe smartfony, które w przeciekach pojawiają się ostatnio coraz częściej. Co nie powinno dziwić, bo debiut telefonów zbliża się wielkimi krokami. Kiedy odbędzie się premiera? Rąbka tajemnicy uchylił nam sprawdzony w przeszłości leaker. Czego się dowiadujemy?

OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 z premierą w październiku

Kiedy zobaczymy nowe smartfony? Głos w tej sprawie zabrał leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu chińskich producentów telefonów. Stwierdził, że wszystkie trzy wymienione flagowce zadebiutują w podobnym czasie i nastąpi to w październiku 2025 r.

Już w drugiej połowie września czeka nas zapowiedź procesora Snapdragon 8 Elite 2, czyli nowego układu Qualcomma dla flagowców z Androidem. W pierwszej kolejności ma on trafić do serii Xiaomi 16. Potem także do innych modeli pozostałych producentów. Październik wydaje się więc bardzo prawdopodobny.

OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 zadebiutują w tym samym miesiącu i można się domyślać, że nie będą to jedyne nowe smartfony z czipem Snapdragon 8 Elite 2, które zobaczymy w październiku. W rzeczywistości może być ich więcej. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że mówimy tu w kontekście Państwa Środka, a nie rynków europejskich, gdzie trzeba będzie poczekać dłużej.

Kiedy nowe OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 w Europie?

Na Starym Kontynencie i w Polsce poczekamy oczywiście dłużej. Premiera modeli OnePlus 15, Realme GT 8 Pro i Oppo Find X9 w Europie odbędzie się co najmniej kilka tygodni później względem Państwa Środka. Można się spodziewać, że trzeba będzie poczekać nawet do początku 2026 r. Bardzo optymistycznym scenariuszem wydaje się być grudzień br.

Smartfon OnePlus 15 zadebiutuje w Europie wraz z tańszym modelem 15R, który będzie przebrandowanym Ace 6 na chiński rynek. W przypadku flagowców drugiej marki również spodziewamy się dwóch telefonów. Będą to Realme GT 8 i GT 8 Pro. Natomiast seria Oppo Find X9 obejmie kilka urządzeń, w tym wersję Ultra.

Innymi flagowcami z czipem Snapdragon 8 Elite 2, których również możemy spodziewać się jesienią 2025 r., są na przykład Redmi K90 czy IQOO 15. To urządzenia, które w Europie się nie pojawią, a już na pewno nie w takiej postaci. Model submarki Xiaomi trafi do Polski jako przebrandowany smartfon i będzie to POCO X8 Ultra. Premiery powinna odbyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

