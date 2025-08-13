Samsung Galaxy A07 blisko. Jest specyfikacja i kolory smartfona

Samsung Galaxy A07 to budżetowy smartfon marki, którego premiera powinna odbyć się jesienią 2025 r. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Model Samsung Galaxy A07 dostanie trzy kolory obudowy i cena nowego smartfona z pewnością będzie niska.

Samsung Galaxy A07 to następca budżetowego telefonu A06. Premiera odbędzie się zapewne jesienią i urządzenie powinniśmy zobaczyć wraz z modelem A17 5G. Nowy smartfon nie został dochowany w tajemnicy do dnia debiutu. Znana jest częściowa specyfikacja i możemy zobaczyć go na renderach.

Rendery modelu Samsung Galaxy A07 ujawniają design i kolory obudowy

Samsung Galaxy A07 to tani smartfon, co potwierdzają jego rendery. Te ujawniają niewyszukany design z ekranem ze wcięciem w postaci łezki, co jest domeną budżetowych telefonów z Androidem. Natomiast z tyłu obudowy znajduje się prosty aparat fotograficzny wyposażony w dwa obiektywy.

Grafiki ujawniają nam trzy kolory obudowy. Są to ciemnozielony, jasnoszary oraz ciemnoszary. Urządzenie nie porywa designem, ale tak pewnie miało być. Nowy smartfon to propozycja dla najmniej wymagających użytkowników, gdzie najważniejszą rolę odgrywa niska cena.

Ceny modelu Samsung Galaxy A07 nie są na razie znane, ale można się spodziewać, że będą bardzo niskie. W przeliczeniu na naszą walutę będą to pewnie kwoty na poziomie kilkuset złotych. Na jednej z grafik z materiałów prasowych producenta można jednak dostrzec informację aż o sześciu latach wsparcia aktualizacjami. Oczywiście okres ten nie dotyczy nowych wersji Androida, a poprawek bezpieczeństwa. W tym pierwszym przypadku urządzenie pewnie dostanie co najwyżej One UI 9.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy A07

Jak już wspomnieliśmy, Samsung Galaxy A07 to budżetowy smartfon i dobrze odzwierciedla to jego specyfikacja techniczna. Telefon ma ekran TFT LCD o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości HD+. Odświeżanie odbywa się z częstotliwością 90 Hz. Energię dostarcza bateria o pojemności 5000 mAh. Wspiera ona ładowanie o mocy zaledwie 15 W.







Za obliczenia odpowiada tu 6-nm procesor MediaTak Helio G99. To prosty układ o ograniczonej wydajności, który ponadto nie wspiera łączności z sieciami 5G. Znajdziemy tu jedynie wsparcie dla 4G/LTE. Rozmiar pamięci RAM i na dane nie jest znany. Pod tym względem nie należy oczekiwać zbyt wiele.

Samsung Galaxy A07 ma podwójny aparat fotograficzny, którego główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Drugi to 2-megapikselowy czujnik głębi. Przednia kamera do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 8 megapikseli. Smartfon ma także złącza USB C i klasyczne audio 3,5 mm, Bluetooth 5.3 oraz czytnik kart pamięci microSD. Obudowa oferuje ochronę przed wodą na poziomie IP54. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką One UI 7.

