OnePlus 15 5G w kolorze SuperBlack. Najczarniejszy z czarnych

OnePlus 15 5G to nowy smartfon, którego premiera planowana jest na jesień 2025 r. Pojawi się nowy kolor obudowy o nazwie SuperBlack. Jeśli wierzyć plotkom, to będzie to najczarniejszy odcień wśród wszystkich telefonów. Na razie nie wiadomo, jak ma wyglądać taki OnePlus 15 5G, ale będzie to bardzo intensywna czerń.

OnePlus 15 5G to flagowiec marki, którego premiera odbędzie się już w czwartym kwartale 2025 r. Producent planuje pominąć numerek 14. Nowy smartfon ma dostać przeprojektowany aparat fotograficzny. W planach jest także nowy kolor obudowy, który ma być intensywnie czarny. Czego powinniśmy się spodziewać?

Intensywna czerń SuperBlack na obudowie OnePlus 15 5G

W sieci pojawiły się informacje, jakoby marka z myślą o telefonie OnePlus 15 5G testowała nowy odcień obudowy nazwany SuperBlack (superczerń). Będzie to czarny kolor, ale nie byle jaki. Źródło informacji twierdzi, że to najczarniejsza barwa wśród wszystkich, które kiedykolwiek można było zobaczyć w smartfonach.

Informatorzy, którzy mieli okazję zobaczyć ten odcień, stwierdzili, że wygląda to „znacznie lepiej, niż sobie wyobrażaliśmy”. Nie wiadomo jednak, czy marka ostatecznie zdecyduje się na ten kolor, ale bierze rozwiązanie pod uwagę. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce.

Informacje o kolorze SuperBlack dla smartfona OnePlus 15 5G pojawiły się niedługo po tym, jak światło dzienne ujrzały szczegóły związane z nowym designem. Aparat fotograficzny ma zostać przeprojektowany i firma zrezygnuje z okręgu stosowanego od kilku lat. W zamian pojawi się garb w kształcie prostokąta, który zostanie umieszczony w lewej górnej części plecków. Zapewne za jakiś czas będziemy mieli okazję zobaczyć to na renderach i wtedy tajemnice zostaną ujawnione.

Kiedy nowy smartfon OnePlus 15 5G?

OnePlus 15 5G ma zadebiutować w czwartym kwartale 2025 r. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w październiku. Dokładny termin nie jest znany, ale dotyczy to tylko Chin. W Europie na nowego smartfona poczekamy dłużej. Do kiedy? Pewnie do grudnia br. lub stycznia 2026 r. i wtedy zobaczymy też model 15R.

Nowy flagowiec ma dostać wysokiej klasy ekran OLED-owy, w którym zostanie zmniejszona rozdzielczość do 1.5K. W zamian jednak ma pojawić się lepsze odświeżanie obrazu. Pod obudową telefonu znajdzie się procesor Snapdragon 8 Elite 2, czyli nowy SoC Qualcomma dla smartfonów z Androidem z wyższej półki cenowej. Układ będzie wspomagany przez co najmniej 16 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 1 TB miejsca.

OnePlus 15 5G otrzyma również dużą baterię ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Mówi się nawet o pojemności około 7000 mAh. Aparat fotograficzny powinien składać się z trzech 50-megapikselowych sensorów. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką OxygenOS 16.

