One UI 8 beta i Android 16 dla Samsung Galaxy S24. Kiedy w Polsce?

One UI 8 beta i Android 16 w końcu trafiają na smartfony Samsung Galaxy S24. Aktualizacja z poglądowym oprogramowaniem jest dostępna także dla składaków Z Fold 6 i Z Flip 6. Kiedy Android 16 z nakładką One UI 8 beta dla telefonów Samsung Galaxy S24 pojawi się w Polsce i co ze sfinalizowanym uaktualnieniem?

One UI 8 beta i Android 16 w pierwszej kolejności udostępniono właścicielom serii S25. Użytkownicy smartfonów Samsung Galaxy S24 musieli poczekać dłużej. Do teraz, bo program pilotażowy nowego uaktualnienia został właśnie rozszerzony także o modele z 2024 r., co nastąpiło zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Testowy Android 16 z One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S24

Właściciele smartfonów Samsung Galaxy S24 mogą już testować uaktualnienie One UI 8 beta bazujące na systemie Android 16 i taka możliwość pojawia się po kilku miesiącach od uruchomienia programu pilotażowego na modelach S25, co nastąpiło już w maju. Kto może pobierać i instalować nowe oprogramowanie?

Koreańczycy uruchomili program pilotażowy One UI 8 w wersji beta dla smartfonów Samsung Galaxy S24 w pierwszej kolejności na kilku rynkach. Są to Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Indie. To użytkownicy z tych krajów mają okazję przetestować na tych telefonach system Android 16 jako pierwsi. Wkrótce testy zapewne zostaną rozszerzone o kolejne państwa. W tym również wybrane europejskie, a więc też Polskę.

Aktualizacja dostępna dla flagowców z początku 2024 r. dystrybuowana drogą OTA waży około 3,2 GB. Wiemy, że wprowadza na pokład smartfonów firmware kończący się ciągiem znaków ZYH3. Zawiera on sierpniowe poprawki bezpieczeństwa, które są najnowsze.

Aktualizacja One UI 8 dla Samsung Galaxy S24 nieprędko

Oczywiście wielu użytkowników smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 zastanawia się nad tym, kiedy zostanie udostępniona sfinalizowana aktualizacja do Androida 16 z nakładką One UI 8? Spodziewajmy się, że program pilotażowy wersji beta potrwa co najmniej kilka tygodni. Co prawda nie tak długo, jak to było w przypadku telefonów S25, ale z pewnością nie ma co spodziewać się uaktualnienia jeszcze w tym miesiącu.

Można bezpiecznie założyć, że Android 16 z nakładką One UI 8 trafi na smartfony Samsung Galaxy S24 najwcześniej w drugiej połowie września. W tym miesiącu sfinalizowana aktualizacja powinna zostać udostępniona tylko na modele z serii S25.

Samsung rozpoczyna również testy aktualizacji na składanych smartfonach Z Fold 6 i Z Flip 6. Program pilotażowy zostanie rozszerzony o kolejne telefony w przyszłym miesiącu. Od września oprogramowanie ma być dostępne dla serii S23 oraz wybranych średniaków. W tym przypadku sfinalizowane uaktualnienie zapewne nie pojawi się szybciej jak w październiku.

