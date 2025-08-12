Redmi Note 15 Pro już blisko. Nowe smartfony Xiaomi z dobrą ceną

Redmi Note 15 Pro to nowe smartfony Xiaomi, których premiera jest blisko. Kiedy je zobaczymy? Okazuje się, że jeszcze w sierpniu, co potwierdził jeden z przedstawicieli marki. Seria Redmi Note 15 Pro obejmie kilka modeli. Ceny smartfonów nie są jeszcze znane, ale mamy spodziewać się atrakcyjnych kwot.

Redmi Note 15 Pro pojawia się w przeciekach od kilku miesięcy. Już wcześniej mówiono o tym, że premiera odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Teraz dowiadujemy się, że nowe smartfony Xiaomi zostaną zaprezentowane szybciej niż po roku od serii 14. Kiedy mamy się ich spodziewać?

Kiedy premiera smartfonów Redmi Note 15 Pro

Xiaomi przerwało głos w tej sprawie i rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli marki. Wang Teng Thomas, który sprawuje w firmie pieczę nad submarką, przekazał, że Redmi Note 15 Pro zadebiutuje jeszcze w sierpniu! Poprzednia generacja została pokazana pod koniec września.

Dokładny termin nie jest na razie znany. Widoczny poniżej teaser wspomina jedynie o sierpniu. Data powinna zostać ujawniona przez Xiaomi na dniach. Przy okazji Wang Teng Thomas ujawnił, że smartfony z tej serii są już dostępne na ponad 100 rynkach świata, a w pierwszej połowie 2025 r. były to najlepiej sprzedające się chińskie telefony w segmencie cenowym 175-499 dolarów.

Ceny nowych telefonów nie są jeszcze znane, ale pewnie będą zbliżone do poprzedników. Najdroższy będzie model Pro Plus, który nie powinien kosztować więcej niż 500 dolarów i zaoferuje naprawdę mocne wyposażenie. W przygotowaniu są co najmniej trzy nowe smartfony.

Specjalna wersja Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

Wiemy, że Xiaomi przygotowuje kilka telefonów. Najciekawszym z nich będzie specjalna edycja Redmi Note 15 Pro Plus, która ma zapewnić wsparcie dla łączności satelitarnej Beidou. Urządzenie pozwoli w ten sposób wysyłać wiadomości tekstowe bez połączenia z żadną siecią. Smartfon ukrywa się pod nazwą kodową 25104RADAC i pod taką był niedawno certyfikowany.

Grafika wspomina o telefonach Redmi Note 15 Pro, ale pewnie pojawi się także co najmniej jeden model z niższej półki cenowej, bez dopisku Pro w nazwie. Szczegóły nie są na razie znane. Jedno z tych urządzeń ukrywa się pod kryptonimem 2510ERA8BC i niedawno znaleziono je na stronie urzędu 3C. Tam dowiedzieliśmy się, że smartfon wspiera szybkie ładowanie z wykorzystaniem ładowarki o mocy 90 W.

Oczywiście sierpniowa premiera dotyczy na razie chińskiego rynku. W Europie poczekamy dłużej. Przyspieszony debiut w Państwie Środka pozwala nam jednak sugerować, że w Polsce nie trzeba będzie czekać do początku przyszłego roku. Telefony powinny trafić do sprzedaży jeszcze jesienią br. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać prezentacji i zobaczyć, co tym razem przygotowało Xiaomi.

