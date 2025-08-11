Samsung Galaxy Tab A11 w drodze. Kiedy nowy tablet?

Samsung Galaxy Tab A11 to nowy tablet koreańskiej marki, którego premiera jest blisko. Kiedy go zobaczymy i jakie nowości wprowadzi względem poprzednika? W sieci pojawiło się zdjęcie, które ujawnia nam wygląd sprzętu. Tablet Samsung Galaxy Tab A11 będzie budżetowym urządzeniem i jego cena powinna być niska.

Samsung Galaxy Tab A11 to nowy tablet, który powinien zadebiutować jeszcze w trzecim kwartale 2025 r. Pewnie nie na wszystkich rynkach i w Polsce być może poczekamy trochę dłużej, ale w każdym razie debiut jest nieodległy. To budżetowe urządzenie, które będzie następcą niedrogiego modelu A9.

Tablet Samsung Galaxy Tab A11również w wersji Plus

W rzeczywistości w drodze jest nie jeden nowy tablet, a dwa modele z serii Samsung Galaxy Tab A11. Drugi z nich otrzyma w nazwie dopisek Plus. Podobnie było w przypadku Tab A9 oraz A9+.

Urządzenie w podstawowej wersji powstaje pod nazwą kodową SM-X135N i pod taką zostało znalezione na stronie jednego z urzędów w Korei Południowej, gdzie było certyfikowane. Tam udostępniono zdjęcie widoczne niżej. Prezentuje ono przód nowego tabletu, gdzie jest ekran. Za wiele tu nie widać, ale można dostrzec orientację dla przedniej kamerki do wideorozmów, którą umieszczono na krótszej krawędzi. I to by było w zasadzie na tyle.

Źródło informacji precyzuje, że drugim tabletem będzie Samsung Galaxy Tab A11+, ale nazwa kodowa większego modelu nie jest znana. Certyfikowano tylko mniejsze urządzenie. Premiera obu ma odbyć się jeszcze we wrześniu 2025 r. i wiemy, że dotyczy to m.in. rynku w Indiach.

Specyfikacja techniczna tabletu Samsung Galaxy Tab A11 tajemnicą

Choć do premiery tabletu Samsung Galaxy Tab A11 pozostało już tylko kilka tygodni, tak jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. W zasadzie do sieci przedostał się tylko jeden istotny szczegół. Dotyczy on pojemności baterii.

Bateria tabletu będzie niewielka jak na tego typu urządzenie. Jej pojemność to zaledwie 5000 mAh. Podobne są w wielu smartfonach z Androidem. Dla porównania w poprzedniku wcale nie jest to dużo więcej, bo 5100 mAh. Tak więc czas pracy na jednym ładowaniu z pewnością nie będzie tu jedną z zalet.

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Ceny również nie są znane, ale możemy być pewni, że Samsung Galaxy Tab A11 będzie tanim tabletem dla mniej wymagających użytkowników. Nie powinien być drogi i będzie rywalizować o klientów z innymi urządzeniami tego typu w niższej półce cenowej.

W drodze są również nowe tablety koreańskiej marki dla bardziej wymagających użytkowników. Mowa oczywiście o serii Tab S11. Wśród nowych modeli będzie też potężny wariant Ultra. Wiemy, że debiut ma odbyć się jeszcze jesienią br., ale ceny tych urządzeń względem niedrogich A11 będą znacznie wyższe.

