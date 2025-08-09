Samsung Galaxy A57 5G z Exynos 1680. Kiedy premiera smartfona?

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Tymczasem urządzenie dostrzeżono w bazie benchmarku. Telefon ma nowy czip Exynos 1680 z mocnym GPU, co potwierdzają uzyskane wyniki. Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy A57 5G w ofercie i jakie nowości wprowadzi?

Samsung Galaxy A57 5G to nowy smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Jego premiera nie odbędzie się w krótkim czasie. Nastąpi to dopiero w 2026 r. Tymczasem prototyp telefonu dostrzeżono w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje czip Exynos 1680.

Exynos 1680 z modelu Samsung Galaxy A57 5G z mocnym GPU

Dostrzeżony w Geekbench prototyp platformy Exynos 1680 dla smartfona Samsung Galaxy A57 5G ukrywa się pod nazwą kodową S5E8865. W przypadku procesora 1580 z modelu A56 jest to S5E8855. Benchmark ujawnia nam nową konfigurację dla rdzeni CPU. Pojawia się też nowy układ GPU dla obliczeń graficznych.

Exynos 1680 ma trzy klastry z łącznie ośmioma rdzeniami CPU. Jeden dla najbardziej wymagających zadań pracuje z częstotliwością 2,0 GHz. Następnie mamy trzy wydajnościowe rdzenie taktowane zegarem 1,95 GHz. Pozostałe cztery to energooszczędne 1,7 GHz.

Nowy układ GPU to Xclipse 550 oparty na mikroarchitekturze AMD. Znajdziemy tu dwie jednostki CU pracujące z zegarem 1306 MHz. Uzyskany w teście OpenCL wynik to ponad 6,3 tys. punktów i jest to dwa razy więcej względem Exynosa 1580. Co jeszcze wiemy o specyfikacji technicznej telefonu Samsung Galaxy A57 5G i kiedy odbędzie się jego premiera?

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy A57 5G

Smartfon Samsung Galaxy A57 5G zadebiutuje dopiero w pierwszym kwartale 2026 r. Pewnie nastąpi to na przełomie lutego i marca. Jest więc zbyt wcześnie, aby mówić o pełnej specyfikacji technicznej, bo ta na razie nie jest znana. Poznamy ją bliżej premiery, ale pewne szczegóły już mamy.

Wspomniany Exynos 1680 w wersji testowej wspomagany był przez 8 GB pamięci RAM. Jednak Samsung Galaxy A57 5G może jej dostać nawet 12 GB. W przypadku miejsca na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności około 5000 mAh, która będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 45 W.

Ekran telefonu to zapewne około 6,7-calowy panel AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Tutaj większych zmian względem poprzednika się nie spodziewamy. Aparat fotograficzny będzie potrójny, gdzie główny obiektyw zostanie połączony z 50-megapikselowym systemem. Planowane udoskonalenia dla kamery nie są znane. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.5, nad którą prace producent rozpoczął już wcześniej w tym roku.

źródło: Sammobile