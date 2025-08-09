POCO M7 Plus 5G z datą premiery. Ceny smartfona będą atrakcyjne

POCO M7 Plus 5G to nowy smartfon marki, którego debiut jest blisko. Została podana data premiery i wiemy, że urządzenie zobaczymy w przyszłym tygodniu. Częściowa specyfikacja techniczna telefonu jest już znana. Natomiast ceny POCO M7 Plus 5G mają być atrakcyjne. Zobaczmy, co nowy model ma do zaoferowania.

POCO M7 Plus 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi, który zobaczymy w przyszłym tygodniu. Producent podał datę premiery i wiemy, że ceny urządzenia mają być atrakcyjne. Telefon zapowiada się ciekawie i w niższej półce cenowej może być bardzo ciekawą propozycją.

Atrakcyjne ceny POCO M7 Plus 5G i data premiery

Datą premiery telefonu POCO M7 Plus 5G jest 13 sierpnia. Producent potwierdził termin debiutu na łamach mediów społecznościowych. Dotyczy to jednak na razie tylko Indii, gdzie urządzenie zostanie wprowadzone do oferty w pierwszej kolejności. Na razie nie ma informacji związanych z dostępnością na innych rynkach, w tym w Polsce.

Dokładne ceny POCO M7 Plus 5G nie są na razie znane. Producent uchylił jednak rąbka tajemnicy i ujawnił, że w Indiach urządzenie ma kosztować mniej niż 15 tys. rupii, czyli około 625 złotych. Będzie więc tanio. Oczywiście w Polsce (gdy to urządzenie się pojawi) zapłacimy więcej, ale nadal powinno to być około tysiąca złotych.

Do wyboru będą co najmniej dwa kolory obudowy. W udostępnionych przez firmę materiałach promocyjnych najczęściej pojawia się model w jasnej kolorystyce z niebieskimi oraz czerwonymi elementami. Smartfon wygląda całkiem ciekawie i wiemy, że będzie to spory telefon.

Specyfikacja techniczna smartfona POCO M7 Plus 5G

Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana, ale poznamy ją już za kilka dni, w dniu premiery. Producent ujawnił pewne szczegóły i te wskazują na istotne elementy. Smartfon POCO M7 Plus 5G będzie duży i otrzyma bardzo pojemną baterię.

Wyświetlacz nowego telefonu ma przekątną aż 6,9 cala i dostał trzy certyfikaty TÜV Rheinland. Ekran zapewni odświeżanie obrazu w maksymalnie 144 Hz, jak to jest na przykład w modelu OnePlus Nord 5. Rozdzielczość to Full HD+. Procesor nie został potwierdzony, ale ma to być układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Czip powinien być wspomagany przez co najmniej 4 GB pamięci operacyjnej RAM. Aparat fotograficzny jest podwójny i główny obiektyw został połączony z 50-megapikselowym sensorem.

Na uwagę w POCO M7 Plus 5G zasługuje bardzo pojemna bateria. Będzie to aż 7000 mAh, a ponadto obudowa telefonu wcale nie ma być gruba. Producent deklaruje nawet 24 godziny oglądania wideo czy do 27 godzin podczas przeglądania internetu. Nie zabrakło także funkcji zwrotnego ładowania (z wykorzystaniem przewodu USB C), co pozwoli naładować inne urządzenia. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida z nakładką HyperOS.

