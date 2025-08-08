Google Pixel 10 Pro XL na renderach. Tak wygląda nowy smartfon

Google Pixel 10 Pro XL to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się za kilkanaście dni. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do debiutu. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają wygląd telefonu. Google Pixel 10 Pro XL jest bardzo podobny do poprzednika i większych zmian nie widać.

Google Pixel 10 Pro XL to nowy smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Co nie powinno dziwić, bo premiera odbędzie się już za niespełna dwa tygodnie. Tymczasem do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu. Te ujawniają nam wygląd oraz dwa kolory obudowy, choć tych będzie więcej.

Rendery Google Pixel 10 Pro XL ujawniają wygląd i dwa kolory

Dostęp do materiałów prasowych Google Pixel 10 Pro XL uzyskał niemiecki serwis Winfuture, który w przeszłości niejednokrotnie dostarczał nam rendery różnych telefonów jeszcze przed ich premierą. Tym razem padło na nowy produkt giganta z Mountain View. Co można zobaczyć na grafikach? Z pewnością nie są to zmiany w designie.







Google Pixel 10 Pro XL to smartfon, który jest bardzo podobny do poprzednika. Na pierwszy rzut oka wygląda niemal identycznie. Widzimy podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny z trzema obiektywami, diodą LED i termometrem, które umieszczono na charakterystycznym garbie.

Ponadto rendery prezentują nam dwa kolory obudowy. Są to Obsydian oraz Moonstone. Telefon ma być dostępny łącznie w czterech barwach. Podobnie było w przypadku zeszłorocznego modelu 9 Pro XL. Poza pierwszym z wymienionych były to także zielonoszary, porcelanowy i różowy kwarc.

Specyfikacja techniczna smartfona Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL nie skrywa przed nami już zbyt wielu tajemnic. Specyfikacja techniczna telefonu jest znana od jakiegoś czasu. Nowy smartfon ma 6,8-calowy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1344 × 2992 pikseli oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Spodziewajmy się także szczytowej jasności na poziomie co najmniej 3000 nitów.

Sercem telefonu jest autorski procesor Tensor G5, który będzie wspomagany przez 16 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 256, 512 GB lub 1 TB miejsca. Jak nietrudno zauważyć, w tym telefonie producent zrezygnował z opcji 128 GB, co jednak nie dotyczy pozostałych modeli z serii. Energię dostarczy bateria o pojemności 5200 mAh. Na uwagę zasługuje szybsze ładowanie o mocy 39 W oraz bezprzewodowe zgodne z Qi2.

Smartfon Google Pixel 10 Pro XL otrzyma niemal identyczny aparat w porównaniu do poprzednika. Główny obiektyw współpracuje z 50-megapikselowym sensorem. Pozostałe dwa połączono z 48-megapikselowymi czujnikami. Przednia kamerka również bez zmian i pozwoli robić zdjęcia w jakości do 42 megapikseli. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16, który został sfinalizowany w zeszłym kwartale.

