Samsung Galaxy S25 FE z datą premiery. Ceny i specyfikacja

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, który ma zadebiutować jeszcze w trzecim kwartale 2025 r. Do sieci przedostała się data premiery. Jakie będą ceny? Co ze specyfikacją techniczną modelu Samsung Galaxy S25 FE? Na temat nowego telefonu wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, który według deklaracji producenta miałby zadebiutować wcześniej niż po roku od poprzednika. W sieci pojawiły się informacje związane z datą premiery. Znane są także przybliżone ceny telefonu. Specyfikacja techniczna wyciekła już wcześniej.

Ceny Samsung Galaxy S25 FE i data premiery smartfona

Datą premiery modelu Samsung Galaxy S25 FE ma być 19 września. Jest to więc rzeczywiście termin po niespełna roku od zapowiedzi poprzednika, który został zaprezentowany w 2024 r. tydzień później, a do sprzedaży trafił na początku października. Informacje na ten temat ujawniły koreańskie media.

Dokładne ceny smartfona Samsung Galaxy S25 FE nie są na razie znane. Mówi się jednak o tym, że w Korei Południowej telefon ma kosztować mniej od miliona wonów, czyli około 2,6 tys. złotych. Ile zapłacimy w Polsce? Spodziewajmy się kwot zbliżonych do poprzednika. Model S24 FE debiutował nad Wisłą w cenach zaczynających się od 3199 złotych.

Do wyboru będą cztery kolory obudowy, które widać powyżej. Są to biały, czarny, granatowy oraz jasnoniebieski. W przypadku dwóch ostatnich z wymienionych ramka będzie w jasnym kolorze.

Specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE to smartfon, którego pełna specyfikacja techniczna nie jest jeszcze znana, ale wiemy już całkiem sporo. Nowy telefon dostanie 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jest to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie.

Za obliczenia ma tu odpowiadać autorski procesor Exynos 2400. Będzie on wspomagany tylko przez 8 GB pamięci RAM. Pod tym względem nie pojawią się zmiany i warto dodać, że w takiej konfiguracji sprzętowej seria oferowana jest od kilku lat. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Energię dostarczy bateria o pojemności 4500 mAh. Na plus zasługuje wsparcie dla szybszego ładowania z użyciem ładowarki o mocy 45 W.

Aparat fotograficzny ma trzy obiektywy. Główny został połączony z 50-megapikselowym sensorem, a ultraszerokokątny z 12-megapikselowym czujnikiem. Teleobiektyw 3x współpracuje z 8-megapikselowym sensorem. Przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 12 megapikseli. Urządzenie ma wymiary 161,3 × 76,6 × 7,4 mm i waży 190 g. Obudowa zapewnia ochronę przed wodą na poziomie IP68. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką One UI 8, która w wersji beta wkrótce trafi na kolejne telefony.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło