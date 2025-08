Sierpniowa aktualizacja na smartfony Samsung. Ostatnia przed One UI 8?

Samsung ruszył z dystrybucją kolejnego uaktualnienia. To sierpniowa aktualizacja z poprawkami bezpieczeństwa, która trafia już na wybrane smartfony. Czy to już ostatnie wydanie przed One UI 8, czyli dużą nakładką firmy Samsung bazującą na systemie Android 16? Co nowego wprowadza sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń?

Sierpniowa aktualizacja bezpieczeństwa to najnowsze uaktualnienie, które trafia na smartfony marki Samsung. W międzyczasie trwa program pilotażowy One UI 8 beta, czyli nowej nakładki z Androidem 16. Które telefony dostają najnowszą łatkę? Czy to ostatnia wersja przed większym wydaniem, nad którym pracuje firma?

Sierpniowa aktualizacja zabezpieczeń na smartfony marki Samsung

Samsung rozpoczyna w tym tygodniu dystrybucję nowej łatki. W pierwszej kolejności sierpniowa aktualizacja trafi na modele z serii Galaxy S25. Potem dostaną ją również smartfony Galaxy S24 oraz inne. Producent udostępni nowe uaktualnienie także na tańsze urządzenia i wśród nich znajdą się telefony z niższej półki cenowej.

Sierpniowa aktualizacja zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa dla Androida, które opracowało Google. W tym miesiącu jest to kilkadziesiąt patchy, z których większość oznaczono wysokim ryzykiem zagrożenia. Jeden ma krytyczny status i opisano go w biuletynie CVE-2025-48530.

Ponadto Koreańczycy przygotowali 18 łatek (w lipcu było 17) rozwiązujących błędy specyficzne dla jego oprogramowania. Wybrane z nich mają wysoki poziom zagrożenia, ale większość sklasyfikowano w roli średniego.

Kiedy aktualizacja One UI 8 na smartfony Samsung

Sierpniowa aktualizacja prawdopodobnie jest już ostatnim uaktualnieniem przed rozpoczęciem procesu dystrybucji One UI 8, czyli kolejnej dużej nakładki opartej na systemie Android 16, gdzie też postawiono na poprawę bezpieczeństwa poprzez nowe funkcje Knox. Obecnie znajduje się ona na etapie beta testów, ale na razie mogą ją wypróbować tylko użytkownicy telefonów z serii Samsung Galaxy S25. Właściciele modeli S24 nadal czekają, ale na dniach również zostaną dopuszczeni do programu pilotażowego, co producent już potwierdził.

Ponadto marka potwierdziła, że dystrybucja sfinalizowanej wersji One UI 8 rzeczywiście rozpocznie się już w przyszłym miesiącu. Na pierwszy ogień pójdą oczywiście smartfony Samsung Galaxy S25, czyli ostatnie flagowce. Właściciele pozostałych sprzętów będą musieli poczekać trochę dłużej.

Przy okazji Samsung potwierdził, że we wrześniu planuje rozszerzyć program pilotaży nowej nakładki z systemem Android 16 także o starsze telefony. Udział w testach będą mogli brać udział także właściciele smartfonów z serii S23, Z Fold 5, Z Flip5 oraz wybranych średniaków. Na liście są modele A36 5G, A55 5G, A35 5G oraz A54 5G. Jednak ma to być możliwe tylko w kilku krajach i na razie nie mówi się o Polsce.

źródło: Samsung