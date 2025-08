One UI 8 beta i Android 16 nie tylko dla Samsung Galaxy S24. Lista smartfonów

One UI 8 beta i Android 16 wkrótce trafią na modele Samsung Galaxy S24. Na tym jednak nie koniec. Została udostępniona lista smartfonów, które załapią się do programu pilotażowego. Android 16 z nakładkę One UI 8 beta będzie mógł być testowany na telefonach Samsung Galaxy S24, ale też S23 czy składakach.

One UI 8 beta to nowa nakładka Koreańczyków bazująca na systemie Android 16, którą na razie mogą testować tylko właściciele telefonów Samsung Galaxy S25. Właściciele serii S24 czy innych modeli ciągle czekają. Ile to jeszcze potrwa? Już niedługo, bo jeszcze w tym miesiącu producent planuje rozszerzyć program pilotażowy.

Android 16 z One UI 8 beta dla Samsung Galaxy S24, Z Fold 6 i Z Flip 6

Producent udostępnił nowe informacje związane z programem pilotażowym systemu Android 16 z nakładką One UI 8 beta. Istotną informacją jest to, że właściciele telefonów S25 otrzymają uaktualnienie w pierwszej kolejności, co jednak nie powinno dziwić. Ma to nastąpić już w przyszłym miesiącu. W międzyczasie program pilotażowy zostanie rozszerzony o kolejne urządzenia.

Jeszcze w tym miesiącu Android 16 z One UI 8 beta trafi w ręce użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S24 na wybranych rynkach. Kiedy dokładnie? Ma to nastąpić w następnym tygodniu sierpnia. Wraz z flagowcami z serii S z 2024 r. testy zostaną rozszerzone również o składane telefony Z Fold 6 oraz Z Flip 6.

Niestety, ale z informacji przekazanych przez producenta wynika, że rozszerzenie programu pilotażowego planowane na przyszły tydzień, dotyczy tylko czterech rynków. Są to Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Indie oraz Wielka Brytania. Na liście nie ma Polski, ale możliwe, że w naszym kraju nastąpi to po prostu później.

Lista smartfonów Samsung z aktualizacją do Androida 16 z One UI 8 beta

Firma w kolejnym miesiącu planuje ekspansję programu pilotażowego o kolejne urządzenia. Na liście są Samsung Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 oraz średniaki A36 5G, A55 5G, A35 5G i A54 5G. Ciekawostką jest brak modelu A56 z tego roku. Harmonogram przedstawia się więc następująco.

Galaxy S25 (od maja)

Galaxy S24 (od trzeciego tygodnia sierpnia)

Galaxy Z Fold 6 (od trzeciego tygodnia sierpnia)

Galaxy Z Flip 6 (od trzeciego tygodnia sierpnia)

Galaxy S23 (od września)

Galaxy Z Fold 5 (od września)

Galaxy Z Flip 5 (od września)

Galaxy A36 5G (od września)

Galaxy A55 5G (od września)

Galaxy A35 5G (od września)

Galaxy A54 5G (od września)

Przy okazji producent wyjaśnia, że później w tym roku rozszerzy dostępność innego oprogramowania. Mowa o One UI 8 Watch, który debiutował z zegarkami Galaxy Watch 8. Za jakiś czas aktualizacja trafi na starsze smartwatche. Tymczasem właściciele sprzętów koreańskiej marki powinni na dniach wypatrywać uaktualnienia z sierpniowymi poprawkami bezpieczeństwa.

źródło: Samsung