Samsung Galaxy S26 Ultra z ważną zmianą obejmującą aparat

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon koreańskiej marki, którego premiera odbędzie się na początku 2026 r. Czy będzie to fotoflagowiec idealny? Producent do tego dąży i dowiadujemy się, że w przygotowaniu jest bardzo ważna zmiana obejmująca aparat fotograficzny. Co nowego się pojawi?

Aparat modelu Samsung Galaxy S26 Ultra dostanie nowy obiektyw

Zmiana dotyczy głównego obiektywu smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra, który ma współpracować z 200-megapikselowym sensorem. Nowe szczegóły dostarczył leaker Ice Universe, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Producent zdecydował się na rozwiązanie, które pozwoli robić lepsze zdjęcia nocą.

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma główny obiektyw ze światłem przysłony f/1.4. W obecnej generacji fotoflagowca jest to f/1.7. Różnica jest więc spora. Źródło informacji precyzuje, że w ten sposób ilość światła wpadającego do aparatu względem poprzednika wzrosła aż o 47 proc.

Sam sensor, który będzie współpracować z głównym aparatem fotograficznym, nie został wymieniony. W nowym smartfonie nadal jest to 200-megapikelowy ISOCELL HP2, który jest w obecnej generacji telefonu. Jak dobrze wiemy, firma stosuje ten czujnik od czasów modelu S23 Ultra z 2023 r.

Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma szybsze ładowanie baterii

Ponadto wiemy, co dostrzeżono w kodzie One UI 8.5, czyli nowej nakładki firmy znajdującej się obecnie na etapie prac, że Samsung Galaxy S26 Ultra otrzyma baterię z szybszym ładowaniem. Producent po latach stagnacji w końcu planuje wprowadzić udoskonalenia obejmujące także ten aspekt, co z pewnością cieszy.

Nakładka One UI 8.5 ujawniła nam, że bateria telefonu nie zyska większej pojemności. Nadal będzie to 5000 mAh. Jednak po raz pierwszy od kilku lat pojawi się wsparcie dla szybszego ładowania. Wiemy, że ma to być ładowarka o mocy 60 W. Obecnie wspierane są zasilacze o mocy do 45 W. Nie będzie to więc tak szybko, jak w przypadku chińskich telefonów, gdzie od kilku lat niczym zaskakującym nie są ładowarki o mocy ponad 100 W, ale z pewnością jest to kolejna zmiana na plus.

Spekuluje się również, że Samsung Galaxy S26 Ultra może dostać nieco przeprojektowany aparat fotograficzny. Na razie to jednak nic pewnego. Wszystko wyjaśni się bliżej planowanej premiery. Nowa seria flagowców marki powinna zostać zaprezentowana światu w styczniu 2026 r. Kilkanaście dni później smartfony zapewne trafią do sklepów, ale konkretnych dat na razie nie ma.

