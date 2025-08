Infinix GT 30 5G Plus. Atrakcyjna cena i dobra specyfikacja

Infinix GT 30 5G Plus to nowy smartfon marki, którego premiera odbędzie się na dniach. Cena telefonu będzie atrakcyjna i producent ujawnił już pewne szczegóły związane ze specyfikacją techniczną. Smartfon Infinix GT 30 5G Plus ma procesor Dimensity 7400 oraz wyświetlacz AMOLED-owy z odświeżaniem obrazu w 144 Hz.

Infinix GT 30 5G Plus to nowy smartfon, który wkrótce dołączy do modelu Pro zaprezentowanego w drugim kwartale 2025 r. Premiera zbliża się wielkimi krokami i producent podgrzewa atmosferę przed debiutem. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Co zaoferuje to urządzenie i jaka będzie cena?

Cena Infinix GT 30 5G Plus i kiedy premiera

Infinix GT 30 5G Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się 8 sierpnia. Termin ten dotyczy Indii, gdzie nowy telefon trafi do sprzedaży w pierwszej kolejności. Kiedy kupimy go w Polsce? Tego na razie nie wiadomo. Producent poda te informacje zapewne bliżej planowanej ekspansji na kolejne rynki.

Cena Infinix GT 30 5G Plus nie jest na razie znana, ale wiadomo, że będzie niższa od modelu Pro. Ten drugi telefon debiutował w sprzedaży w cenie od 24999 rupii (ok. 1050 złotych). Nowy telefon będzie tańszy i mówi się o tym, że może kosztować około 20 tys. rupii (ok. 845 złotych).

Telefon będzie więc tani i to sprawi, że znajdzie duże grono odbiorców. W Europie będzie oczywiście droższy, ale nadal będzie to pewnie nie więcej niż około 1200 złotych. Do wyboru będą trzy kolory obudowy, które widać na załączonym renderze prasowym. Są to wersje Pulse Green, Cyber Blue oraz Blade White.

Specyfikacja techniczna Infinix GT 30 5G Plus

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Infinix GT 30 5G Plus nie jest na razie znana, ale producent ujawnił już całkiem sporo szczegółów. Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor MediaTek Dimensity 7400, który w benchmarku AnTuTu wykręca blisko 780 tys. punktów. SoC będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5x, a na dane zostanie przeznaczono do 256 GB miejsca.

Wyświetlacz to 16-bitowy panel AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że rozdzielczość to 1.5K, a odświeżanie obrazu ma odbywać się z częstotliwością do 144 Hz. Natomiast jasność maksymalna wyniesie 4500 nitów. Ekran pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 7i.

Infinix GT 30 5G Plus to smartfon zaprojektowany dla graczy. Jego obudowa wyróżnia się ciekawą stylistyką, a ponadto na pleckach znajdują się strefy z podświetleniem, które można personalizować. Natomiast na bocznej ramce są przyciski do gier i można je dostosowywać. Również pod kątem innych zadań, jak na przykład obsługi aparatu czy skrótów do aplikacji.

Aparat fotograficzny telefonu ma dwa obiektywy. Główny współpracuje z 64-megapikselowym sensorem. Przeznaczenie drugiej kamery nie jest znane.

źródło: GSMArena