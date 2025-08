Samsung Galaxy 26 Edge z większą baterią. Kiedy nowy smartfon?

Samsung Galaxy S26 Edge to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Do sieci przedostały się informacje związane z baterią. Ta będzie odczuwalnie większa względem poprzednika. To przełoży się na dłuższy czas pracy. Kiedy zadebiutuje Samsung Galaxy S26 Edge i jakie inne nowości ma dostać?

Samsung Galaxy S26 Edge to nowy smartfon, który będzie częścią serii na przyszły rok. Choć do premiery jest jeszcze sporo czasu, tak w sieci pojawia się coraz więcej informacji. Nowe szczegóły związane są z baterią cienkiego modelu, który w ofercie ma zastąpić Plusa. Czego powinniśmy się spodziewać?

Większa bateria pod obudową smartfona Samsung Galaxy S26 Edge

Tegoroczny „cienias” Koreańczyków budził pewne wątpliwości związane z baterią, ale w rzeczywistości okazało się, że pod tym względem jest całkiem nieźle. Mimo pojemności 3900 mAh oferowane czasy pracy na jednym ładowaniu wypadają dobrze. Czy Samsung Galaxy S26 Edge pod tym względem wprowadzi jakieś zmiany?

Leaker Ice Universe, który w przeszłości niejednokrotnie dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu marki twierdzi, że pod obudową modelu Samsung Galaxy S26 Edge znajdzie się większa bateria. Jej pojemność może wzrosnąć do 4400 mAh. To dobra wiadomość, co powinno odczuwalnie przełożyć się na dłuższy czas pracy.

Aczkolwiek warto dodać, że źródło nie ma pewności w związku z tą informacją i dodał, że wymaga to jeszcze sprawdzenia. Jeśli jednak to się potwierdzi, to z pewnością będą to pozytywne zmiany. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za jakiś czas.

Smartfon Samsung Galaxy S26 Edge zastąpi model Plus

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy odbędzie się premiera modelu Samsung Galaxy S26 Edge, to tym razem nie trzeba będzie czekać dłużej. W tym roku ten smartfon pojawił się w sprzedaży po kilku miesiącach od debiutu pozostałych telefonów. W 2026 r. ma być inaczej.

Samsung Galaxy S26 Edge ma zadebiutować w styczniu 2026 r., czyli wraz z pozostałymi telefonami z serii. Wynika to m.in. z faktu, że nowy model zastąpi w ofercie Plusa, który zniknie. Mówi się też o tym, że podstawowy wariant smartfona ma dostać dopisek Pro w nazwie, ale na razie to nic pewnego.

Pełna specyfikacja techniczna nowego „cieniasa” nie jest na razie znana. Jest na to zbyt wcześnie, ale można spodziewać się, że mimo większej baterii, grubość obudowy nie wzrośnie i nadal nie przekroczy 6 mm. Pod obudową znajdzie się pewnie autorski procesor Exynos 2600 lub Snapdragon 8 Elite 2 (w zależności od regionu dystrybucji). Telefon będzie pracować pod kontrolą oprogramowania One UI 8.5.

Z pewnością pojawią się także inne udoskonalenia i zmiany względem poprzednika, które sprawią, że urządzenie będzie jeszcze lepsze. Te szczegóły poznamy jednak dopiero bliżej premiery, która powinna odbyć się na początku 2026 r.

