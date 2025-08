Xiaomi Mix Flip 3 w drodze. Składany smartfon z nową funkcją

Xiaomi Mix Flip 3 to składany smartfon, którego premiera odbędzie się w 2026 r. Telefon otrzyma nową funkcję. Będzie to łączność satelitarna, która najpierw pojawi się w specjalnej wersji Redmi Note 15 Pro Plus. Wiemy również, że smartfon Xiaomi Mix Flip 3 powstaje pod nazwą kodową Pixiu. Kiedy go zobaczymy w ofercie?

Xiaomi Mix Flip 3 to nowy składany smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka(naście) miesięcy. Spodziewamy się, że nastąpi to na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2026 r., czyli po około roku od Flipa 2. Jakie nowości wprowadzi to urządzenie? Telefon powstaje w dwóch wersjach i jedna z nich zaoferuje ciekawą funkcję.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 3 zaoferuje łączność satelitarną

Xiaomi Mix Flip 3 otrzyma rozwiązanie, którego spodziewamy się także w specjalnej wersji telefonu Redmi Note 15 Pro Plus. Ten drugi ma premierę we wrześniu 2025 r. Wiemy, że producent szykuje edycję, w której urządzenie zaoferuje łączność satelitarną. Będzie to pierwszy model chińskiej marki z takim rozwiązaniem.

Składany smartfon Xiaomi Mix Flip 3 powstaje pod dwoma nazwami kodowymi. Są to 2603APX0AC oraz 2603EPX2DC. Łączność satelitarna ma pojawić się w pierwszym z wymienionych. Drugi to standardowa edycja telefonu, która zostanie pozbawiona takiej funkcji. Technologia pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych z miejsc, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych.

Warto dodać, że urządzenie ma kryptonim Pixiu i przez producenta na etapie rozwoju używana jest również nazwa P9. Nie wiadomo też, czy nowa funkcja będzie dostępna poza Chinami. Co jeszcze wiemy o nowym telefonie?

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mix Flip 3 owiana tajemnicą

Do premiery Xiaomi Mix Flip 3 pozostało jeszcze dużo czasu. Stąd też kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana i pozostaje w sferze domysłów. Można jednak się spodziewać, że względem poprzednika pojawi się wiele ulepszeń.

Pod obudową telefonu z pewnością pojawi się nowy procesor Qualcomma dla flagowców z Androidem. Mowa oczywiście o czipie Snapdragon 8 Elite 2, którego premiera ma odbyć się już w przyszłym miesiącu podczas wydarzenia Snapdragon Summit. Potem zacznie on trafiać do pierwszych telefonów i wiemy, że wśród nich jest seria 16 chińskiej marki.

Xiaomi Mix Flip 3 otrzyma pewnie także ulepszoną konstrukcję oraz inne nowości obejmujące aparat fotograficzny lub baterię. Pełna specyfikacja techniczna telefonu będzie znana bliżej rynkowej premiery, a na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Obecnie wypatrujemy premiery obecnej drugiej generacji tego składaka. Urządzenie w Chinach debiutowało pod koniec czerwca i prawdopodobnie pojawi się w Europie we wrześniu. Szczegóły nie są znane i powinniśmy je poznać przed oficjalną prezentacją.

źródło: Gizmochina