OnePlus 15R w drodze. Nowy smartfon z mocną specyfikacją

OnePlus 15R to nowy smartfon, którego protoplastą będzie model Ace 6. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna. Ta zwiastuje, że telefon będzie naprawdę mocny. Wiemy, że smartfon OnePlus 15R otrzyma czip Qualcomm Snapdragon 8 Elite czy dużą baterię. Kiedy odbędzie się premiera urządzenia?

OnePlus 15R to nowy smartfon, który w Polsce powinien zadebiutować na początku 2026 r. Urządzenie zapowiada się ciekawie, co potwierdza częściowa specyfikacja techniczna telefonu, która przedostała się do sieci. Najpierw model trafi na rynek jako Ace 6. W europejskiej dystrybucji sprzęt pojawi się pod inną nazwą.

Specyfikacja techniczna smartfona OnePlus 15R jest mocna

OnePlus 15R to smartfon, który będzie naprawdę mocny. Jego premiery spodziewajmy się wraz z flagowcem 15. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje wysokiej klasy ekran OLED-owy o rozdzielczości 1.5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie 165 Hz. Będzie to płaski wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Pod spodem znajdzie się ultrasoniczny skaner linii papilarnych.

Za obliczenia ma tu odpowiadać procesor Snapdragon 8 Elite, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców. W modelu 15 będzie to 2. generacja czipu, a więc poprzednia znajdzie się w wersji z dopiskiem R. Rozmiar pamięci RAM oraz na dane nie jest znany, ale spodziewajmy się maksymalnie do 16 i 512 GB.

Smartfon OnePlus 15R ma wyróżniać się także dużą baterią o pojemności około 7000 mAh. Nie zabraknie też wsparcie dla szybkiego ładowania. Natomiast aparat fotograficzny ma być potrójny i otrzyma obiektyw szerokokątny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw.

Obudowa będzie miała metalową ramkę. Nie zabraknie też wodoszczelności i ochrony przed pyłem na poziomie IP68 / IP69. Więcej szczegółów związanych ze specyfikacją techniczną nie podano.

Kiedy nowy smartfon OnePlus 15R aka Ace 6

Data premiery telefonu nie jest na razie znana. Pamiętajmy, że OnePlus 15R pojawi się na rynku dopiero najwcześniej po kilku tygodniach od debiutu protoplasty, którym jest model Ace 6. To drugie urządzenie zostanie wprowadzone do sprzedaży w Chinach i spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w okolicy października. W Europie i Polsce poczekamy dłużej.

Można bezpiecznie założyć, że nowe smartfony z serii 15 zadebiutują na początku 2026 r., a więc w styczniu. Sporo szczegółów producent powinien ujawnić już w grudniu i w ten sposób próbować nakręcić sprzedaż w gorącym okresie przedświątecznym. Podobnie było w przypadku modeli 13 oraz 13R.

Ceny OnePlus 15R nie są na razie, ale pewnie będą zbliżone do poprzednika. W drodze są także modele 15T/15S, które powinny zadebiutować w pierwszej połowie 2026 r. Na razie nie wiadomo, czy którekolwiek z tych urządzeń pojawi się w Polsce.

źródło: Gadgetsdata