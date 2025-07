Samsung Galaxy S25 FE z szybszą premierą. W drodze inne nowości

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon koreańskiej marki, którego premiera ma zostać przyspieszona. Potwierdził to sam producent. To oznacza, że telefon powinien zadebiutować już za kilka tygodni. Ponadto Samsung Galaxy S25 FE to nie jedyna z nowości, które zobaczymy w drugiej połowie 2025 r. W drodze są inne produkty.

Samsung Galaxy S25 FE to nowy smartfon, który jest obecnie w ogniu przecieków. Premiera zbliża się wielkimi krokami i wszystko wskazuje na to, że odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Potwierdza to producent. Przy okazji firma dodaje, że w niedługim czasie zobaczymy więcej nowości. Jakie produkty przygotowuje marka?

Premiera smartfona Samsung Galaxy S25 FE w tym kwartale 2025 roku

Daniel Araujo, wiceprezes działu Mobile Experience firmy w trakcie telekonferencji z inwestorami potwierdził, że premiera smartfona Samsung Galaxy S25 FE zostanie przyspieszona. Co to oznacza? Nowy telefon pojawi się szybciej niż rok po poprzedniku. Tak więc urządzenie może zadebiutować jeszcze w sierpniu, a najpóźniej we wrześniu 2025 r.

Samsung Galaxy S25 FE będzie nowym członkiem serii zaprezentowanej w styczniu. Smartfon dostanie 6,7-calowy ekran AMOLED-owy o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Exynos 2400 wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Nowy smartfon ma potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Przednia kamerka otrzyma 12-megapikselowy czujnik. Energię dostarczy bateria o pojemności niespełna 5000 mAh, która ma wspierać ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Do wyboru będą cztery kolory obudowy. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8, która obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Samsung Galaxy S25 FE to nie jedyna z nowości

Koreańczycy planują znacznie więcej nowości, które zostaną zaprezentowane w drugiej połowie 2025 r. Za nami huczna premiera nowych składaków i smartwatchy. Wkrótce zadebiutuje Samsung Galaxy S25 FE, a potem zobaczymy także inne produkty.

Firma chce jeszcze w tym roku wprowadzić do oferty składanego smartfona G Fold, który ma ekran z trzech części, a całość połączono z wykorzystaniem dwóch zawiasów. Podobny produkt ma już w ofercie Huawei i wiemy, że druga generacja Mate’a XT ma pojawić się już wrześniu. Telefon Koreańczyków będzie podobny, ale jego dokładna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana.

Wśród nowości znajdą się także tablety z serii Samsung Galaxy Tab S11. To urządzenia z wyższej półki, które zaoferują liczne udoskonalenia. Ponadto w drodze jest tani telefon z serii A (to model A17 5G) oraz gogle Project Moohan z platformą Android XR, które przygotowano we współpracy z Qualcommem i Google.

źródło: Android Authority