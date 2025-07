One UI 8 beta 4 i Android 16 dla Samsung Galaxy S25. Aktualizacja dostępna

One UI 8 beta 4 oparte na systemie Android 16 trafia w ręce użytkowników smartfonów Samsung Galaxy S25. Co nowego wprowadza aktualizacja i kiedy trafi na modele S24? Oficjalny wykaz nowości z One UI 8 beta 4 nie jest zbyt długi, ale nowych funkcji w tej aktualizacji dla Samsungów Galaxy S25 z pewnością jest więcej.

One UI 8 beta 4 to kolejna aktualizacja nowej nakładki opartej na systemie Android 16, która trafia w ręce testerów po wydanej pod koniec czerwca trzeciej becie. Nowe oprogramowanie mogą już instalować właściciele smartfonów Samsung Galaxy S25. Użytkownicy serii S24 nadal czekają. Co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu?

Nowości z One UI 8 beta 4 dla smartfonów Samsung Galaxy S25

Najnowsza wersja One UI 8 beta 4 wprowadza na pokład smartfonów z serii Samsung Galaxy S25 firmware kończący się ciągiem znaków ZYGB. Aktualizacja dystrybuowana drogą OTA waży nieco ponad 1,3 GB, a więc nie jest mała. Oficjalny wykaz zmian i nowości ponownie skupia się głównie na poprawkach obejmujących znalezione błędy.

Producent w wykazie zmian wspomina m.in. o dodaniu jakości HD do rozmów czy czatów w IMS Service oraz nowej funkcji dla DeX. Pozwala ona na pełnoekranowe przełączanie się podczas odtwarzania wideo. Jest też sporo informacji o poprawkach błędów, które dotyczą m.in. sugestii odpowiedzi z pakietu Galaxy AI i innych elementów oprogramowania.

Aktualizacja One UI 8 beta 4 z systemem Android 16 dla modeli Samsung Galaxy S25 ponadto zawiera lipcowe poprawki bezpieczeństwa, które udostępniono na początku miesiąca.

Uaktualnienie jest już dostępne dla telefonów testerów, które pochodzą z brytyjskiej, koreańskiej i niemieckiej dystrybucji. Powinno być także wkrótce dostępne na urządzeniach z Polski.

Kiedy Android 16 z One UI 8 dla Samsung Galaxy S25

Nowe uaktualnienie trafia w ręce użytkowników modeli z serii S25, którzy zapisali się do publicznego programu pilotażowego, ale wiele osób tak naprawdę wypatruje sfinalizowanego Androida 16 na własnych urządzeniach. Kiedy pojawi się aktualizacja? Są pewne przypuszczenia, że to już ostatnia beta przed uaktualnieniem dla wszystkich użytkowników, co pozwala przypuszczać, że premiera odbędzie się jeszcze w sierpniu. To jednak nic pewnego i na oficjalne informacje na ten temat trzeba będzie poczekać.

Warto dodać, że firma rozpoczęła już prace nad kolejną wersją nakładki. Mowa o One UI 8.5, które nadal będzie bazować na Androidzie 16. Premiery spodziewamy się w styczniu przyszłego roku, wraz ze smartfonami z serii S26. Kolejnym dużym uaktualnieniem będzie oprogramowanie z numerkiem 9.0, które zadebiutuje latem 2026 r. z kolejnymi składakami firmy, czyli telefonami Galaxy Z Fold 8 i Z Flip 8. Program pilotażowy rozpocznie się pewnie w drugim kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło