Samsung Galaxy A17 5G na renderach. Nowy smartfon wprowadza zmiany

Samsung Galaxy A17 5G to nowy smartfon Koreańczyków, którego premiera jest blisko. Do sieci przedostały się rendery prasowe, które ujawniają nam planowane zmiany. Telefon dostał przeprojektowany aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A17 5G jest typowa dla niższej półki cenowej.

Samsung Galaxy A17 5G to niedrogi smartfon marki, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostały się rendery prasowe telefonu, a to pozwala nam przypuszczać, że debiut jest naprawdę blisko. Przy okazji poznajemy planowane zmiany. Pod tym względem przełomu nie będzie, ale pewne elementy zmodyfikowano.

Rendery smartfona Samsung Galaxy A17 5G ujawniają zmiany

Samsung Galaxy A17 5G to smartfon, który będzie zbliżony do poprzednika. Zwłaszcza z przodu, gdzie znajduje się ekran. Producent postanowił pozostać przy dotychczasowym wyświetlaczu AMOLED-owym ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. To rozwiązanie, które nadal jest powszechnie stosowane w tańszych telefonach.

Z tyłu obudowy widać zmiany. Aparat fotograficzny telefonu został przeprojektowany. Urządzenie ma trzy obiektywy umieszczone jeden pod drugim. Jednak tym razem zdecydowano się na wystający garb w kształcie pastylki. Znamy to już z modeli A56 i A36. Koreańczycy postanowili przenieść to rozwiązanie do tańszych smartfonów, a mówi się nawet o tym, że firma rozważa to dla flagowej serii S26.













Rendery telefonu Samsung Galaxy A17 5G prezentują nam dwa kolory obudowy. Są to ciemnoszary oraz jasnoszary. Możemy być jednak niemal pewni, że pojawią się także inne opcje. Premiera smartfona powinna odbyć się we wrześniu lub październiku 2025 r.

Specyfikacja techniczna modelu Samsung Galaxy A17 5G

Smartfon Samsung Galaxy A17 5G nie będzie drogim telefonem. Ceny w Polsce to pewnie kwoty na poziomie około tysiąca złotych. To oznacza, że specyfikacja techniczna nie będzie z wyższej półki. Co nie zmienia faktu, że firma przygotowała kilka ulepszeń.

Pod obudową telefonu pojawi się przede wszystkim nowszy procesor. Będzie to czip Exynos 1380, który to debiutował wraz z modelem A54 z 2023 r. SoC ma być wspomagany przez 6 GB pamięci operacyjnej RAM, a na dane zostanie przeznaczono 128 GB miejsca (w podstawowej konfiguracji sprzętowej). Energię dostarczy bateria o pojemności 5000 mAh, która wspiera ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 25 W.

Aparat fotograficzny telefonu Samsung Galaxy A17 5G ma trzy obiektywy. Główny zostanie połączony z 50-megapikselowym sensorem i ma wspierać OIS, czyli optyczną stabilizację obrazu, a ultraszerokokątny współpracuje z 5-megapikselowym czujnikiem. Ostatnim elementem jest kamerka 2 MP do zdjęć makro. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16. Oczywiście z autorską nakładką One UI 8.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Android Headlines