Samsung Galaxy S26 Ultra z One UI 8.5. Są pierwsze dowody

Samsung Galaxy S26 Ultra to nowy smartfon, który ma zadebiutować z One UI 8.5. Plotki na ten temat pojawiały się już wcześniej. Teraz znaleziono konkretne dowody. Na serwerach testowych firmy dostrzeżono firmware z One UI 8.5. To build dla telefonu Samsung Galaxy S26 Ultra, którego premiera jest jeszcze odległa.

Samsung Galaxy S26 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Nowego flagowca z S Pen spodziewamy się na początku 2026 r. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby seria miała zadebiutować z One UI 8.5, czyli nową nakładką firmy. Wygląda na to, że tak będzie i pierwsze dowody na ten temat znaleziono na serwerach producenta.

Firmware z One UI 8.5 dla Samsung Galaxy S26 Ultra na serwerze firmy

Pewnie zauważyliście, że co jakiś czas do sieci przedostają się nowe kompilacje testowych wersji nakładek oprogramowania firmy. Pochodzą one z serwerów producenta, który umieszcza je tam na użytek własny. Właśnie w taki sposób znaleziono pierwszy firmware dla modelu Samsung Galaxy S26 Ultra i nastąpiło to na kilka miesięcy przed premierą.

Pierwszy znany firmware dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra oznaczony jest ciągami znaków S948USQU0AYG8/S948UOYN0AYG8/S948USQU0AYG8 i pojawił się na serwerze testowym firmy. Jest to oczywiście One UI 8.5, czyli nowa nakładka oparta na systemie Android 16, choć użytkownicy starszych telefonów nadal czekają na aktualizację z numerkiem 8.

Samsung rozpoczął prace nad One UI 8.5 już w połowie czerwca. Stworzenie pierwszego firmware dla flagowca S26 Ultra już teraz, na kilka miesięcy przed planowaną premierą, nie jest niczym zaskakującym. Wszak proces przygotowywania nowych telefonów jest długi i to samo dotyczy oprogramowania.

One UI 8.5 nie tylko dla smartfona Samsung Galaxy S26 Ultra

Pierwszy testowy firmware z nową nakładką dedykowany jest telefonowi Samsung Galaxy S26 Ultra, ale producent zapewne pracuje także nad oprogramowaniem dla pozostałych telefonów, które pokaże w styczniu 2026 r. Mowa o podstawowej wersji flagowca i modelu Edge, który to ma zastąpić w ofercie Plusa.

Wkrótce na serwerach pojawią się kolejne testowe firmware dla pozostałych smartfonów z serii S26. Co nowego przygotowuje firma? Tego nie wiadomo, bo tego oprogramowania nie można zainstalować na dotychczasowych urządzeniach i w ten sposób sprawdzić zmiany. To jednak z czasem ulegnie zmianie.

Oczywiście oprogramowanie w postaci Androida 16 z nakładką One UI 8.5 z czasem trafi na starsze smartfony w postaci aktualizacji. Testowe wersje firmware dla serii S25 czy innych z czasem też pojawią się na serwerach producenta i możliwe, że wtedy dowiemy się czegoś więcej. Na takie informacje przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

