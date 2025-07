Oppo Reno 14 FS blisko. Dobra cena i w Polsce mamy hit

Oppo Reno 14 FS to nowy smartfon marki, którego premiera w Europie jest blisko. Kupimy go zapewne też w Polsce. Do sieci przedostały się rendery oraz specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest także cena Oppo Reno 14 FS i spodziewamy się, że smartfon w kraju będzie dostępny za mniej niż 2 tys. złotych.

Oppo Reno 14 FS to lepsza wersja modelu F z czerwca. Nowy smartfon wkrótce trafi do sprzedaży w Europie i jego premiera powinna odbyć się jeszcze w tym kwartale 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się rendery, specyfikacja techniczna i cena telefonu. Ile zapłacimy za to urządzenie w Polsce?

Cena Oppo Reno 14 FS w Polsce poniżej pewnej bariery

Na razie wiemy, że cena Oppo Reno 14 FS w Europie wyniesie 450 euro. Kwota w Polsce nie jest na razie znana, ale możemy spekulować, że urządzenie będzie tańsze od 2 tys. złotych. Urządzenie będzie więc walczyć o klientów z modelami OnePlus Nord 5 czy POCO F7.

Rendery prasowe ujawniają nam dwa kolory obudowy. Są to ciemnozielony i jasnoniebieski. Nie będzie więc opcji różowej. Urządzenie pod względem designu nie różni się w sumie od modelu F i ma podobnie zaprojektowany aparat fotograficzny. Zmiany pojawią się pod obudową, czyli tam, gdzie nie widać ich gołym okiem.

Oppo Reno 14 FS otrzyma więcej pamięci. RAM zostanie zwiększony do 12 GB. Natomiast w przypadku miejsca na dane należy spodziewać się kości w rozmiarze 512 GB. Pozostała część specyfikacji technicznej nie ulegnie większym zmianom.

Specyfikacja techniczna smartfona Oppo Reno 14 FS

Oppo Reno 14 FS ma 6,57-calowy ekran AMOLED-owy z okrągłym wcięciem dla kamer do selfie. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jasność maksymalna to 1400 nitów. Pod obudową jest procesor Snapdragon 6 Gen 4, czyli SoC Qualcomma dla średniaków z Androidem. Prawdopodobnie w ofercie znajdzie się tylko jedna konfiguracja sprzętowa telefonu.

Aparat fotograficzny smartfona składa się z trzech obiektywów. Główny współpracuje z 50-megapikselowym sensorem Sony IMX882. Natomiast ultraszerokokątny połączono z 8-megapikselowym czujnikiem. Całość dopełnia kamerka 2 MP do zdjęć makro. Przednia umożliwia fotografowanie w jakości do 32 megapikseli.

Pod obudową Oppo Reno 14 FS znajduje się duża bateria o pojemności 6000 mAh. Wspiera ona szybkie ładowanie z użyciem ładowarki o mocy 45 W. Urządzenie ma wymiary 158,16 × 74,9 × 7,7 mm i waży 181 g. Warto też wspomnieć o wodoszczelności i ochronie przed pyłem na poziomie IP69.

Nowy smartfon pracuje pod kontrolą Androida 15 z autorską nakładką ColorOS 15.0.2. Urządzenie ma dostęp do wielu funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Są to m.in. Google Gemini, Circle to Search, AI Editor 2.0 czy AI Motion.

