One UI 8 beta 4 dla Samsung Galaxy S25. Kiedy nowa aktualizacja i co z S24?

One UI 8 beta 4 dla Samsung Galaxy S25 to aktualizacja, na którą firma każe długo czekać. Kiedy ją zobaczymy i co z poglądowym oprogramowaniem dla serii S24? Producent przerwał milczenie w kwestii One UI 8 beta 4 i przekazał, że smartfony Samsung Galaxy S25 dostaną uaktualnienie w ciągu kilku najbliższych dni.

One UI 8 beta 4 to kolejna aktualizacja nowej nakładki z systemem Android 16, którą mają dostać użytkownicy modeli Samsung Galaxy S25. Właściciele telefonów S24 nadal czekają. Kiedy pojawi się nowa wersja? Firma w końcu zabrała głos w tej sprawie.

Aktualizacja One UI 8 beta 4 dla Samsung Galaxy S25 na dniach

Program pilotażowy nakładki One UI 8 beta z Androidem 16 na smartfonach Samsung Galaxy S25 rozpoczął się pod koniec maja. Z drugą wersją rozszerzono go o kolejne rynki, w tym Polskę, ale trzecia kompilacja dostępna w ramach programu pilotażowego pochodzi z końca czerwca, a więc ma blisko miesiąc. Ile jeszcze trzeba będzie czekać?

Firma w końcu zabrała głos w tej sprawi i przekazała, że testerzy dostaną One UI 8 beta 4 już na dniach. Ma to nastąpić w pierwszej połowie tygodnia (między 27 a 31 lipca). Oczywiście mowa o kolejnej wersji poglądowej oprogramowania dla modeli Samsung Galaxy 25.

Tak więc trzecią oraz czwartą wersję beta nowej nakładki będzie dzielił aż miesiąc. To dużo i są pewne przypuszczenia, że firma chce w ten sposób zakończyć program pilotażowy oprogramowania dla ostatnich flagowców. Co to oznacza w praktyce?

One UI 8 beta 4 może być już ostatnią kompilacją testową Androida 16 dla smartfonów Samsung Galaxy S25. To oznacza, że w przyszłym miesiącu rozpocznie się proces udostępniania sfinalizowanej aktualizacji. Oczywiście pod warunkiem, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby miało być inaczej. Pod uwagę trzeba brać fakt, że mogą pojawić się jakieś błędy, których usunięcie zajmie trochę czasu.

Kiedy One UI 8 beta na smartfony Samsung Galaxy S24

Tymczasem użytkownicy innych smartfonów koreańskiej marki na program pilotażowy Androida 16 nadal muszą czekać. Przypuszczano, że telefony z serii Samsung Galaxy S24 zostaną „dopięte” do testów jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem lipiec dobiega końca i nic na to nie wskazuje.

Na serwerach producenta pojawiły się już kompilacje testowe dla różnych telefonów firmy. Są to jednak buildy przeznaczone na wewnętrzny użytek, a nie w ramach publicznych testów. Możliwe, że firma jednak zmieniła zdanie i będzie chciała od razu udostępnić na te urządzenia ostateczną wersję Androida 16 wraz z nową nakładką?

Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale producent z pewnością będzie chciał zacząć aktualizować własne smartfony do Androida 16 z One UI 8 jeszcze tego lata. Po to, aby uniknąć potknięć, z którymi firma borykała się przy okazji poprzedniej wersji nakładki.

źródło: Sammobile