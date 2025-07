POCO X8 Pro. Wycieka częściowa specyfikacja Redmi Turbo 5

POCO X8 Pro to nowy smartfon, którego premiera odbędzie się później w 2025 r. Jego protoplastą będzie telefon Redmi Turbo 5, który zadebiutuje w Chinach. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna smartfona. Dowiadujemy się, że POCO X8 Pro otrzyma 6,6-calowy ekran o rozdzielczości 1.5K.

POCO X8 Pro i Redmi Turbo 5 to ten sam smartfon, który po prostu na różne rynki trafi pod innymi markami oraz nazwami. To coś, do czego Xiaomi przyzwyczaiło nas od lat. Nie inaczej będzie w przypadku tych dwóch telefonów. Tymczasem na kilka miesięcy przed debiutem do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna i ta zwiastuje, że jest na co czekać.

Specyfikacja techniczna smartfon POCO X8 Pro

Do sieci przedostały się pewne informacje związane ze specyfikacją techniczną Redmi Turbo 5, który to w Polsce będzie dostępny jako POCO X8 Pro. Nowy smartfon nie został dochowany w tajemnicy do dnia premiery i szczegóły na jego temat ujawnił leaker Digital Chat Station, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki. Czego należy się spodziewać?

Nowy smartfon otrzyma ekran o przekątnej 6,6 cala oraz rozdzielczości 1.5K. Więcej szczegółów na temat wyświetlacza nie podano, ale spodziewajmy się panelu AMOLED-owego o dużej jasności. W poprzedniku jest to nawet maksymalnie 3200 nitów. Następnie dowiadujemy się, że urządzenie otrzyma metalową ramkę.

POCO X8 Pro powinien też dostać nowy procesor MediaTeka dla średniaków. Mowa o układzie Dimensity 8500, którego szczegóły na razie owiane są tajemnicą. Z pewnością jednak w porównaniu do SoC 8400 pojawi się sporo ulepszeń, które wpłyną na większą wydajność. Na koniec mamy dużą baterię. Jej pojemność ma wynieść około 7500 mAh, co z pewnością jest pozytywną informacją. Nie powinno też zabraknąć wsparcia dla szybkiego ładowania.

Smartfon Redmi Turbo 5 z premierą przed POCO X8 Pro

Redmi Turbo 5 to smartfon, który zadebiutuje być może nawet kilka tygodni wcześniej przed modelem POCO X8 Pro. Pierwszy z wymienionych powinien zostać zaprezentowany w Chinach jeszcze w czwartym kwartale 2025 r. lub na samym początku przyszłego roku. Poprzednik zadebiutował w styczniu.

Na premierę POCO X8 Pro w Europie poczekamy trochę dłużej. Pewnie nastąpi to na początku 2026 r. (jeszcze w styczniu), ale dokładne plany producenta nie są na razie znane. Wraz z tym telefonem pojawi się jego tańszy brat bez dopisku Pro w nazwie.

Debiut nowych telefonów odbędzie się dopiero za kilka miesięcy i możemy być pewni, że do tego czasu będą one obiektami jeszcze wielu przecieków. Kompletna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana. Ceny również, ale są to informacje, które powinny ujrzeć światło dzienne jeszcze przed planowaną premierą.

